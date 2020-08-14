Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" продолжает заводские ходовые испытания

ЦАМТО, 13 августа. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" – носитель комплексов крылатых ракет "Калибр-НК" и "Уран" – 12 августа вышел в акваторию Японского моря для продолжения заводских ходовых испытаний.

В течение суток экипаж и специалисты АО "Центр судоремонта "Дальзавод"" проверили в различных режимах, в том числе на максимальном ходу, работу главной энергетической установки, систем и механизмов корабля. По итогам выхода будет принято решение о сроках проведения следующих этапов испытаний, в частности, взлетов и посадок на палубу фрегата корабельных вертолетов Ка-27.

После выхода в море фрегат "Маршал Шапошников" 13 августа поставлен на специальный стенд для проверки физических полей корабля.

Ремонт с модернизацией фрегата проводится на базе АО "Центр судоремонта "Дальзавод"" во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. В дополнение к противолодочным и противовоздушным системам он получил на вооружение комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран", а также современное артиллерийское вооружение.

Планируется что до конца текущего года фрегат "Маршал Шапошников" вернется в состав Тихоокеанского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).