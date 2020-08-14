ВС Кении в ближайшее время получат третий самолет ВТА C-27J "Спартан"

ЦАМТО, 13 августа. На предприятии группы Leonardo в Турине (Италия) 6 августа состоялся первый полет военно-транспортного самолета C-27J "Спартан" (р.н. CSX62319), предназначенного для ВВС Кении.

Как сообщает Scramble Magazine, данный самолет является третьей машиной, предназначенной для кенийских ВВС. Издание отмечает, что по неподтвержденной информации, общий заказ составляет четыре машины.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в конце 2017 года Вооруженные силы Кении заключили контракт на закупку трех самолетов C-27J "Спартан". О данной сделке стало известно в конце июня 2018 года. Для оплаты контракта Кения взяла кредит на сумму 20 млрд. кенийских шиллингов (198,448 млн. долл.) в итальянском банке Unitcredit Spa Bank. Погашения должны были начаться в июне 2019 года, последний платеж будет выплачен через десять лет. Кения также заказала несколько вертолетов AW-139 в рамках отдельной сделки. Предположительно, новые C-27J заменят состоящие на вооружении ВВС Кении самолеты DHC-5 "Баффало", эксплуатирующиеся с 1977 года.

Первую пару самолетов ВТА C-27J "Спартан" (б.н. 224 и 222) итальянской группы Leonardo ВВС Кении приняли в международном аэропорту Джомо Кениата (Найроби) 30 января 2020 года в присутствии президента страны Ухуру Кениата.

Первый кенийский C-27J впервые был заснят на предприятии Leonardo в Турине в сентябре 2018 года. Второй самолет в сентябре 2019 года в день открытых дверей, организованный группой Leonardo, принял участие в демонстрационном полете. Ожидалось, что поставка самолетов начнется в 2019 году, но по неназванным причинам она задержалась.

Кения стала четвертой африканской страной, заказавшей C-27J, после Марокко, Чада и Замбии. Замбия недавно получила два C-27J, один из которых был замечен в ЮАР в конце августа 2019 года. В числе других покупателей: ВВС Италии, Греции, Болгарии, Литвы, Румынии, США, Мексики, Австралии, Перу и Словакии.