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ЦАМТО

Компания Airbus передала НАТО второй транспорт-заправщик A-330 MRTT

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Источник изображения: Фото: nato.int

ЦАМТО, 13 августа. На авиабазу "Эйндховен" (Нидерланды) 10 августа прибыл второй многоцелевой транспорт-заправщик A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport).

По информации пресс-службы НАТО, в целом на текущий момент в рамках программы формирования многонационального парка транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet) заказано 8 таких самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован в связи с недостатком современных самолетов-заправщиков на вооружении ВВС европейских государств.

В июле 2016 года МО Нидерландов официально уведомило парламент страны о подписании с Люксембургом меморандума о взаимопонимании, предусматривающего реализацию проекта совместной закупки A-330 MRTT. С компанией Airbus Defence and Space было подписано соглашение на поставку первых двух самолетов и опционы на поставку 6 дополнительных A-330 MRTT (в случае присоединения к проекту других стран). В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия, в 2018 году – Бельгия, а в 2019 году – Чехия. На текущий момент заказаны 8 самолетов.

Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), действуя от имени Агентства поддержки НАТО (NSPA), управляет программой на этапе приобретения самолетов и их обслуживания в течение первых двух лет эксплуатации. После этапа приобретения ответственность за эксплуатацию парка A-330 MRTT примет на себя NSPA.

В настоящее время программа MMF финансируется Нидерландами, Люксембургом, Норвегией, Германией, Бельгией и Чехией, которые будут обладать эксклюзивными правами на применение самолетов, находящихся в распоряжении НАТО. Как планируется, ВС Германии получит право эксплуатации самолетов в течение 5500 часов в год, ВС Нидерландов – 2000 часов в год, ВС Бельгии – 1000 часов, Люксембурга – 200 часов, Норвегии и Чехии – по 100 часов в год. Позднее, в случае присоединения других стран к программе, могут быть заказаны еще три самолета.

Самолеты заказаны в конфигурации для пассажирских и грузовых перевозок, дозаправки в полете всех существующих и перспективных истребителей (F-35, "Рафаль" и "Тайфун"), а также медицинской эвакуации.

Первый самолет прибыл на авиабазу "Эйндховен" (Нидерланды) с предприятия Airbus в Хетафе (Испания) 30 июня 2020 года. "Эйндховен" является основной авиабазой, где будут размещаться самолеты A-330 MRTT. Кроме того, они будут применяться с авиабазы в Кельне (Германия).

Самолеты MMF3 и MMF4 в настоящее время проходят переоборудование в Хетафе и должны быть поставлены в октябре 2020 года и начале 2021 года, соответственно. MMF5 прибыл в Хетафе с предприятия Airbus в Тулузе в начале мая, а MMF6, MMF7 и MMF8 должны быть переоборудованы и переданы заказчику к 2024 году.

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