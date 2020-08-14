Войти
ЦАМТО

Корвет "Василий Быков" прибыл на Северный флот для проведения испытаний

103
0
0
Головной корабль проекта 22160 Василий Быков
Головной корабль проекта 22160 Василий Быков.
Источник изображения: https://balabin-1712.livejournal.com/

ЦАМТО, 13 августа. В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения испытаний систем морского оружия прибыл головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Корвет совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала.

В скором времени в Северодвинск также для проведения государственных испытаний придут малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол" и малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово".

Испытания всех кораблей обеспечат силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Справочно:

Корвет проекта 22160 "Василий Быков" заложен 26 февраля 2014 года на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Наименование "Василий Быков" дано корвету в честь Героя Советского Союза контр-адмирала Василия Ивановича Быкова, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
БелОМО
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
22160
22800 МРК
СФ
Похожие новости
13.08.2020
Патрульный корабль Черноморского флота совершил переход в Северодвинск для испытания оружия
27.07.2020
Более 80 кораблей и самолетов: как прошел Парад ВМФ-2020
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
26.07.2019
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
16.07.2019
Российские боевые корабли оказались в центре внимания зарубежных делегаций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 23:38
  • 87
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 23:26
  • 24
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 13.08 21:57
  • 25
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 13.08 21:23
  • 169
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 13.08 20:14
  • 2
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 17:48
  • 2124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 17:21
  • 9
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 17:03
  • 2
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 14:02
  • 1
Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
  • 13.08 13:54
  • 1
Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
  • 13.08 13:15
  • 42
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 12:11
  • 15
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая