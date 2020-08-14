Корвет "Василий Быков" прибыл на Северный флот для проведения испытаний

ЦАМТО, 13 августа. В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения испытаний систем морского оружия прибыл головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Корвет совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала.

В скором времени в Северодвинск также для проведения государственных испытаний придут малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол" и малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово".

Испытания всех кораблей обеспечат силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Справочно:

Корвет проекта 22160 "Василий Быков" заложен 26 февраля 2014 года на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Наименование "Василий Быков" дано корвету в честь Героя Советского Союза контр-адмирала Василия Ивановича Быкова, сообщает пресс-служба Северного флота.