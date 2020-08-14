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Интерфакс-АВН

Расчеты систем С-400 на Дальнем Востоке отработали отражение авиаудара

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ПВО С-400 "Триумф"
ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Гражданские и военные объекты, расположенные в Хабаровском крае, прикрыли расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в ходе учений, сообщил Восточный военный округ (ВВО).

"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированные в Хабаровском крае, в ходе освоения новейших ЗРС отразили авиационный удар условного противника", - сказано в сообщении ВВО, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

Около двадцати условных воздушных целей различного типа поражались на высотах от 50 метров до 27 километров, информирует штаб ВВО.

Отмечается, что в ходе учений "учебными (электронными) пусками были условно уничтожены истребители и ударные беспилотники на границе зоны поражения ЗРС".

По данным штаба ЗВО, ЗРС-400 получены объединением ВВС и ПВО в текущем году.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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