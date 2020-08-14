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Деловая газета "Взгляд"

США решили сохранить пошлины против ЕС по делу Airbus

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Cборочный цех Airbus А380
Cборочный цех пассажирских самолетов сверхбольшой вместимости Airbus А380 на предприятии группы Airbus в Тулузе.
Источник изображения: thepointsguy.com

США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу авиастроительной компании Airbus, сообщил офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 млрд долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов. По заключению торгового представителя США, ЕС и страны-члены альянса не предприняли достаточных мер, чтобы "восстановить соблюдение" решений Всемирной торговой организации по делу Airbus.

"Airbus глубоко сожалеет, что, несмотря на недавние действия Европы по достижению полного соблюдения, торговый представитель США решил сохранить пошлины против самолетов Airbus, особенно в тот момент, когда авиация и другие секторы испытывают беспрецедентный кризис", – передает РИА "Новости" заявление представителя компании.

В Airbus выразили надежду на то, что Европа "ответит надлежащим образом для защиты своих интересов и интересов европейских компаний, включая Airbus, затронутых пошлинами".

В конце июля ЕК заявила, что Евросоюз готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС в рамках дела корпорации Airbus, которая полностью выполнила требования Всемирной торговой организации по части сокращения госинвестиций.


Дмитрий Зубарев

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Страны
США
Компании
Airbus
Проекты
Евросоюз
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