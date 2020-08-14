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ТАСС

Израиль совместно с США провел успешные испытания системы ПРО

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Пуск противоракет Хец-2.

В Минобороны указали, что "в ходе испытаний были проверены обновленные возможности системы "Хец" по борьбе с текущими и будущими угрозами"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Управление по противоракетной обороне (ПРО) Министерства обороны Израиля успешно провело совместно с Агентством по ПРО США испытания системы ПРО "Хец-2" ("Стрела-2"). Об этом сообщила в четверг пресс-служба израильского Минобороны.

"Управление по противоракетной обороне Министерства обороны Израиля совместно с Агентством по ПРО США и ВВС Израиля провели успешное испытание оружейной системы "Хец-2". Испытание проводилось под руководством компании Israel Aerospace Industries на площадке, расположенной в центре Израиля, в ночь на четверг в 23:45 (время совпадает с московским - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. "Система "Хец-2" успешно поразила ракету-мишень Sparrow, имитирующую ракету дальнего радиуса действия класса "земля-земля". Испытания проводилась в соответствии с планами [израильского] оборонного ведомства", - добавили в пресс-службе.

В Минобороны указали, что "в ходе испытаний были проверены обновленные возможности системы "Хец" по борьбе с текущими и будущими угрозами". "Перехват осуществлялся военнослужащими ВВС Израиля совместно с инженерами учреждений, участвовавших в разработке системы. В ходе испытаний были задействованы различные уровни израильской противовоздушной обороны, чтобы обеспечить их готовность и эффективность в сценариях боевых действий", - добавили в ведомстве.

"Эти успешные испытания по перехвату пополнили ряд дополнительных достижений, в том числе испытательную кампанию "Хец-3", проведенную военными Израиля и США в прошлом году на Аляске. Обе системы продемонстрировали расширенные эксплуатационные возможности. Интеграция обеих систем в механизм противовоздушной обороны Израиля значительно увеличивает способность государства защищаться от текущих и будущих угроз", - указали в пресс-службе оборонного ведомства.

Комплекс "Хец-2" предназначен для перехвата баллистических ракет с дальностью полета до трех тыс. км, а "Хец-3" - для поражения ракет в безвоздушном пространстве на расстоянии от 400 до 2,5 тыс. км и высоте до 100 км. Система "Хец-2" была представлена в 2000 году, о ее первом боевом применении сообщалось в марте 2017 года, когда она была задействована для перехвата запущенной из Сирии ракеты класса "земля-воздух", указывает газета "Таймс оф Исраэл". Первый противоракетный комплекс "Хец-3" был передан на вооружение ВВС Израиля в январе 2017 года.

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Израиль
Сирия
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