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Известия.ru

В Подмосковье танкисты продемонстрировали подводное вождение

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Источник изображения: Фото: скриншот с видео

На подмосковном полигоне Головеньки танки и БМП гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) форсировали водную преграду шириной более 50 м. При этом Т-80 и БМП-2 прошли по дну водоема, ориентируясь только на приборы.


Танкисты двигались с погружением на глубину до 5 м. По заявлению пресс-службы ЗАО, военнослужащие отработали действия в случае затопления боевой машины, а также кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.

«При прохождении водной преграды экипажи танков Т-80 и боевых машин пехоты БПМ-2 экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае нештатной ситуации, которые позволяют человеку провести под водой около 1 часа», — отмечается в сообщении.

Также экипажи БМП-2 отработали различные способы преодоления вододрома, в частности, упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву.

Ранее в конце июля аргентинские журналисты газеты Clarin удивились, как российские танки Т-72Б3 преодолели водную преграду глубиной 5 м. Они назвали танк «беспрецедентным смертельным оружием», сравнив его с подлодкой.

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