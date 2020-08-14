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Деловая газета "Взгляд"

Помпео озвучил угрозы в адрес России

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Imago stock&people/Global Look Press

России «придется заплатить огромную цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

По его словам, если российская сторона "предлагает деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену".

Помпео сообщил, что заявил об этом главе МИД России Сергею Лаврову. Кроме того, руководитель Госдепа сказал, что американские военные "говорили" с российским военным руководством, передает РИА "Новости".

"Мы не будем это терпеть", – заявил он.

Напомним,советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен также заявил, что Россия "заплатит цену", если информация о "сговоре" подтвердится.

Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы "предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане".

В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы "сговоре".


Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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