Помпео озвучил угрозы в адрес России

России «придется заплатить огромную цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

По его словам, если российская сторона "предлагает деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену".

Помпео сообщил, что заявил об этом главе МИД России Сергею Лаврову. Кроме того, руководитель Госдепа сказал, что американские военные "говорили" с российским военным руководством, передает РИА "Новости".

"Мы не будем это терпеть", – заявил он.

Напомним,советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен также заявил, что Россия "заплатит цену", если информация о "сговоре" подтвердится.

Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы "предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане".

В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы "сговоре".

Антон Антонов