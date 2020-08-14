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Деловая газета "Взгляд"

Члены Конгресса США заблокировали крупные оружейные сделки с Турцией

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Источник изображения: Turkish Defense Ministry/Handout/

Почти два года члены американского Конгресса блокировали все крупные сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400, сообщают СМИ.

Точное число заблокированных контрактов не называется, но указывается, что как минимум два из них были крупными. Один из таких контрактов касался модернизации истребителей F-16, передает ТАСС со ссылкой на Defense News.

В оборонной промышленности встревожены тем, что такие действия могут испортить отношения между подрядчиками и Турция начнет искать новых партнеров.

Глава комитета по иностранным делам Сената Джим Риш и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол признали, что связаны с заморозкой контрактов с Турцией.

Источники сообщают о причастности к блокировке главы профильного комитета нижней палаты Элиота Энгела и старшего демократа комитета верхней палаты Роберта Менендеса.

США прибегали к подобным мерам в 1975 году после вторжения турецких военных на Кипр. Тогда США на три года приостановили продажу вооружений Турции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.



Антон Антонов

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Страны
Кипр
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
С-400 Триумф
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