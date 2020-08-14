Бесконечная история. Азербайджан и Армения откапывают топор войны (Polskie Radio, Польша)

Если говорить о новых столкновениях, которые произошли в июле, то можно отметить несколько новых особенностей, считает польский аналитик. Первое — это то, что бои происходили в новых местах. Второе — что Россия проявила очень большую осторожность в этом вопросе, поэтому если Армения и рассчитывала на поддержку России, то она просчиталась.

Об армяно-азербайджанском конфликте — комментарий аналитика Гжегожа Кучиньского из Warsaw Institute.

Карабахский конфликт был одним из первых вооруженных конфликтов на территории Советского Союза, когда тот уже был на грани падения. Начинающийся как этичный конфликт между азербайджанцами, он перерос в полномасштабную войну. Среди всех конфликтов на Кавказе карабахский конфликт имеет наибольшее стратегическое и общерегиональное значение. Стоит обратить внимание что карабахский конфликт ускорил процесс создания двух независимых государств, - Азербайджана и Армении. Многолетний конфликт, унесший десятки тысяч жизней, был приостановлен в 1994 году подписанием обеими сторонами Соглашения о бессрочном прекращении огня. Однако до мира была еще далеко, потому что не был урегулирован главный спорный вопрос и причина войны - Нагорный Карабах. Конфликт между двумя странами то затихал, то разгорался с новой силой. В 2016 году бои в Нагорном Карабахе возобновились и даже были названы "Четырехдневной войной".

Однако последний конфликт вспыхнул в июле 2020 года. 12 июля стали поступать первые сведения об обострении обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном, затем стало понятно, что одним днем эта эскалация не ограничится. Азербайджано-армянские артиллерийские дуэли и перестрелки начались на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана. Стороны подают противоречивую информацию о потерях. Баку утверждает, что погибли четыре солдата, еще четверо тяжело ранены, утверждая при этом, что противник также понес потери. Тем временем в Ереване любые сообщения о потерях называют дезинформацией.

О главных причинах армяно-азербайджанского конфликта Русской службе Польского Радио рассказал Гжегож Кучиньский, эксперт из Warsaw Institute, руководящий программой "Евразия":

Конфликт между Арменией и Азербайджаном имеет многолетнюю историю. Одной из горячих и спорных точек в их отношениях можно назвать нерешенный вопрос статуса Нагорного Карабаха. Хочу немного напомнить, что в конце 80-х и начале 90-х годов ХХ века, когда в Советском Союзе проходили дезинтеграционные процессы и начался резкий подъем национальных движений в Армении и Азербайджане, произошли локальные конфликты между армянами и азербайджанцами, которые переросли в полномасштабный межнациональный конфликт. Итогом этой войны стала победа Армении.

Армения под конец карабахского конфликта имела военное преимущество над Азербайджаном, что позволило ей одержать стратегическое преимущество и занять территорию Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов (тех, которые отделяли Армению от Нагорного Карабаха). С момента подписания Бишкекского протокола о перемирии территория Азербайджана была оккупирована армянскими войсками. Результатом всех этих действий стало создание самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Она очень тесно связанна с Арменией, и даже некоторое время политические кланы из непризнанной республики отыгрывали решающую роль в политической жизни Армении.

Поэтому нынешний конфликт можно назвать обострением уже существующего конфликта, ведь вопрос непризнанной Нагорно-Карабахской республики и далее остается незакрытым. Азербайджан и далее настаивает на возвращении этих территорий вследствие чего время от времени происходят небольшие приграничные стычки и конфликты.

Гжегож Кучиньский оценил силы сторон, участвующих в конфликте:

В последние несколько лет благодаря доходам от продаж нефти и газа Азербайджан мог финансировать модернизацию и развитие своей армии. В сравнении с ситуацией начала 90-х баланс сил в этом конфликте значительно изменился. Азербайджан с 10-миллионным населением и ВВП в 47 миллиардов долларов США имеет гораздо больший потенциал, чем 3-миллионная Армения с менее чем 10 миллионами долларов ВВП. Оборонный бюджет Азербайджана составляет 2,3 миллиарда долларов, в то время как у Армении только 600 миллионов долларов. Это приводит к явной диспропорции с точки зрения возможностей закупки оружия, причем в обоих случаях основным поставщиком является Россия.

Также немаловажным фактором, который препятствует окончанию этого конфликта, является позиция России. Для нее нынешнее положение вещей является наиболее выгодным, потому что из-за постоянной угрозы Ереван просто обречен на сотрудничество с Москвой. Ведь Армения территориально находится между Турцией и Азербайджаном, двумя своими оппонентами, и поэтому в данном раскладе сил остается только союз с Россией. Именно российские военные базы на территории Армении являются гарантом того, что не начнется полномасштабный конфликт между странами, а возможно гарантируют не вмешательство в этот конфликт Турции.

Поэтому, можно сказать, что Азербайджан и Армения еще с 90-х годов постоянно находятся в состоянии войны друг с другом.

Эксперт также отметил влияния и интересы других стран в армяно-азербайджанском конфликте:

В Минске в формате Евразийского межправительственного совета была создана группа для проведения переговоров между странами, которая не добилась успеха. Интересы западных стран строятся в основном на вопросе энергетики. Для Запада очень важна беспрерывная и стабильная транспортировка нефти из региона Каспийского моря через Закавказье и дальше в Европу.

Конечно же, в данном конфликте значительную роль играют интересы России. Несмотря на военный союз с Арменией, отношение РФ и Азербайджана в последние годы также улучшаются. Поэтому Москва начинает играть на два фронта. Стоит напомнить, что только по контракту за 2013-2018 годы, азербайджанская сторона купила в РФ значительное количество оружия для сухопутных войск нового производства: 100 основных танков Т-90С, 118 боевых машин пехоты БМП-3, 230 бронетранспортеров БТР-82А, 166 артиллерийских систем разных типов и калибров. Также страны в 2010 году договорились о лицензионном выпуске оружия, в частности о сборке до 120 тыс. автоматов АК-74М под патрон калибра 5,45 мм.

Также не стоит забывать о влиянии Турции, которая в этом конфликте из-за своей культурной и этнической близости поддерживает Азербайджан. Влияние оказывает и исторический конфликт между армянами и турками. Однако, я не думаю, что Турция вмешается в этот конфликт, ведь Азербайджан и так имеет значительное военное преимущество над Арменией. Поэтому даже если этот конфликт перерастет в крупномасштабную войну между государствами, никто извне не вмешается в нее.

На сегодняшний день армяне создали хорошую систему обороны в Нагорном Карабахе. Несколько лет назад азербайджанскими силами предпринимались попытки наступления на Карабах, итогом которых стало заявление о триумфальном завоевании нескольких небольших холмов. Поэтому данный вопрос невозможно решить военным способом.

Если говорить о новых столкновениях, которые произошли в июле, то можно отметить несколько новых особенностей. Первое - это то, что бои происходили в новых местах. Второе - это то, что Россия проявила очень большую осторожность в этом вопросе, поэтому если Армения и рассчитывала на поддержку России, то она просчиталась.

Александр Потиха