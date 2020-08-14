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Российская газета

Под Астраханью впервые отработали тактику массового применения роботов

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Источник изображения: пресс-служба ЮВО

В Астраханской области на военных учениях впервые использовалась тактика массового применения роботов-саперов и роботов-пожарных. Десять роботизированных комплексов "Уран-6" провели разминирование переднего края обороны условного противника.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, операторы комплексов разминирования находились на расстоянии более одного километра от боевых машин. Им предстояло сделать проход в эшелонированной обороне и уничтожить противотанковые и противопехотные мины, а также расчистить местность от проволочных и инженерных заграждений.

Отметим, что роботы "Уран-6" успешно прошли апробацию в Сирии, где участвовали в разминировании Алеппо и Пальмиры. Робот представляет собой самоходный радиоуправляемый минный трал, весом около шести тонн. Военные могут использовать одно из пяти имеющихся в арсенале комплекса тральных устройств.

Главной особенностью "Уран-6" является то, что он может в автоматическом режиме идентифицировать взрывные устройства. К примеру, отличить авиабомбу от артиллерийского снаряда или противотанковой мины. Машина выдерживает взрыв до 60 килограммов тротила.

В одном строю с роботами-саперами также находился универсальный роботизированный комплекс пожаротушения "Уран-14". Его оборудование позволяет тушить пламя на расстоянии до 50 метров.

Кроме того в учениях были задействовали "саперные танки"- инженерные машины разграждения ИМР-3М на базе танка Т-90С. Эти боевые машины также прошли испытание в Сирии, действуя на самом острие атакующих войск, расчищали завалы во время боев в городах. По сравнению с более ранними версиями, ИМР-3М имеет ножевой колейный трал с электромагнитной приставкой, который позволяет обезвредить мины самых современных типов.

Для самообороны на машине установлена закрытая установка с 12,7-мм пулеметом. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода 500 км. Экипаж - два человека.


Николай Грищенко

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Сирия
Продукция
ИМР-3М
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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