Южнокорейский пятилетний план развития обороны

10 августа 2020 года министерство национальной обороны Южной Кореи представило пятилетний среднесрочный план развития обороны на 2021-2025 годы. План предусматривает израсходование Южной Кореей в указанный период на военные нужды суммарно 300,7 трлн вон (около 250 млрд долл США) и поэтапное наращивание оборонного бюджета с 50,2 трлн вон (42 млрд долл) в 2020 году до 67,6 трлн вон (57 млрд долл) в 2025 году.

Танки К2 армии Южной Кореи (с) министерство национальной обороны Южной Кореи

При этом общие расходы на закупки и НИОКР за пять лет должны составить 100,1 трлн вон (85 млрд долл) и в годовом оборонном бюджете должны возрасти с 16,7 трлн вон (14 млрд долл) в 2020 году до 23,6 трлн вон (20 млрд долл) в 2025 году.

Численность личного состава вооруженных сил Южной Кореи будет сокращена с нынешних 555 тысяч человек до 500 тысяч человек к концу 2022 года. В сухопутных войсках будут расформированы управления двух армейских корпусов и три пехотные дивизии, однако при этом несколько будут увеличены ВВС и ВМС. В то же время численность гражданского персонала вооруженных сил планируется увеличить с нынешних 47 тысяч человек до 60 тысяч человек в 2025 году.

Среди приоритетов закупочной политики названы значительное увеличение количества крылатых и баллистических ракет, создание многоуровневой системы противоракетной обороны, создание системы предупреждения о ракетном нападении.

Планируется создание ЗРК большой дальности L-SAM, а также комплекса ПРО малой дальности по типу израильского Iron Dome для защиты Сеула от возможных ракетно-артиллерийских ударов.

Для сухопутных войск планируется закупка танков К2, колесных бронетранспортеров К806/К808 и новых легких боевых вертолетов ALH. Планируется создание модернизированой 155-мм самоходной гаубицы К9А1 с автоматической системой заряжания, корректируемых ракет для 230-мм РСЗО, а также новых оперативно-тактических ракет, в том числе с проникающими боевыми частями. Будет внедрен комплект "цифровой" индивидуальной экипировки бойца.

Для флота предполагается начать программу создания большого универсального десантного корабля проекта LPX-II стандартным водоизмещением около 30 тысяч тонн, оснащенного истребителями F-35B. Будет начата постройка новых "средних" эсминцев типа KDDX (KDX-IV) стандартных водоизмещением около 6000 тонн, которые будут оснащены аналогом системы оружия AEGIS южнокорейской разработки, и кораблей комплексного снабжения проекта AOE-II вместимостью более 10 тысяч тонн. Также планируется постройка неатомных подводных лодок модифицированного проекта KSS-III с увеличенным водоизмещением с 3000 тонн до 3600-4000 тонн и увеличенным количеством вертикальных пусковых установок для крылатых ракет.

Для морской авиации будет вестись закупка базовых патрульных самолетов и патрульных БЛА большой дальности, а для морской пехоты будет начата разработка десатно-штурмовой машины (бронетранспортера).

Для ВВС планируется начало серийного производства истребителя национальной разработки KF-X. Наличные истребители KF-16 и F-15K планируется модернизировать с оснащением РЛС с АФАР. Заявлено о разработке авиационных крылатых ракет большой дальности и новых противокорабельных ракет (видимо, сверхзвуковых), а также о работах в области гиперзвуковых технологий.

Планируется закупка дальних военно-транспортных самолетов, развития космических спутниковых возможностей (в том числе на основе микроспутьников массой менее 100 кг), а также создание системы лазерной наземной системы слежения за спутниками (и, видимо, их ослепления).

Заявлено о планах создания к середине 2020-х годов твердотопливной ракеты-носителя, одной из главных задач которой станет вывод на орбиту спутников заявленной к созданию национальной космической навигационной системы (аналога GPS) со вводом ее в действие к середине 2030-х годов.

Развернуты программы создания семейства наземных безэкипажных платформ, комплексной системы морских надводных и подводных безэкипажных платформ (включая малую безэкипажную подводную лодку), а также целой системы БЛА различного назначения и размеров, включая создание малозаметного реактивного разведывательного БЛА.