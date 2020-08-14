"Абрамсу" для противодействия "Армате" серьезно нарастили броню

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Американским танкам "Абрамс" в ходе модернизации серьезно усиливают лобовую часть башни. В Сети появилась фотография, на которой можно разглядеть, что M1A2SEPV2 получил две весьма толстые бронеплиты. Они выполняют функции защиты и в то же время служат, своего рода, балластом, уравновешивающим появление на бортах башни элементов израильского комплекса активной защиты "Троффи".

При этом необходимо учитывать, что доработке подверглась и многослойная броня.

Точных данных характеристик защиты нет, так как они являются строжайшей тайной, но, как считают военные эксперты, создавая эту версию, американцы имели ввиду, что им придется противостоять не только существующим российским Т-90М или китайским Тип 99А, но и перспективной Т-14 "Армата".

Бортовые проекции прикрыты установленной динамической защитой. Все эти нововведения, разумеется, сказываются на весе, который, по некоторым данным, уже достиг 66 тонн.

Лев Романов