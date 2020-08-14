Войти
Известия.ru

Хитрый винт: создан беспилотный вертолет-тяжеловоз для Арктики

99
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российские инженеры разработали беспилотный вертолет, способный переносить грузы массой до 80 кг на расстояния до 200 км в условиях Крайнего Севера. Сертификация винтокрылой машины, которая может поднять в воздух более 35 кг, в России пройдет впервые. Беспилотник сядет даже на качающуюся палубу корабля или движущуюся грузовую платформу. Благодаря системе автоматического управления воздушное судно самостоятельно проходит весь маршрут: от взлета до посадки. Разработчики планируют применять его также для разведки местности — например, для составления предварительной карты залегания полезных ископаемых или получения информации о ледовой ситуации в море.

Российские инженеры разработали беспилотный вертолет, способный переносить грузы массой до 80 кг на расстояния до 200 км в условиях Крайнего Севера. Сертификация винтокрылой машины, которая может поднять в воздух более 35 кг, в России пройдет впервые. Беспилотник сядет даже на качающуюся палубу корабля или движущуюся грузовую платформу. Благодаря системе автоматического управления воздушное судно самостоятельно проходит весь маршрут: от взлета до посадки. Разработчики планируют применять его также для разведки местности — например, для составления предварительной карты залегания полезных ископаемых или получения информации о ледовой ситуации в море.

Масса возможностей

Грузы массой до 80 кг составляют большую часть трафика в труднодоступных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока — это средний вес оборудования для нефтедобычи и геологической разведки. Многие территории там отрезаны от «большой земли», доступ к ним зачастую есть только по воздуху. При этом некоторые товары, например лекарства или аппаратуру для научных исследований, нужно доставить максимально быстро. Вылеты вертолетов стоят дорого — 70–150 тыс. рублей за один час полета. Поэтому требуется новое экономичное средство доставки, которое могло бы работать эффективно и безотказно в условиях Севера.

До недавнего времени в нашей стране не было создано ни одного реально летающего беспилотного вертолета, способного поднять полезную нагрузку массой более 35 кг. R-2200 — разработка конструкторского бюро «Русь» — сможет доставлять грузы массой до 80 кг. Длина беспилотника — чуть менее 4 м, ширина — почти полтора. Его можно будет арендовать на час всего за 20 тыс. рублей, что выглядит существенной экономией по сравнению с обычным вертолетом.

Силовые конструкции аппарата (рама) выполнены из композитных материалов на основе углеволокна и конструкционных высокопрочных сплавов, благодаря чему его сухая масса составляет всего 102 кг, рассказали разработчики. Облегчение конструкции и оптимизация несущего винта и позволили увеличить полезную нагрузку до 80 кг.

Чем меньше нагрузка, тем дольше вертолет сможет находиться в воздухе. С 80 кг на борту он сможет пролететь 80 км, а с 60 кг — до 200 км. Средняя скорость полета при нормальной нагрузке составит 120 км/ч, максимальная — 200 км/ч. По словам разработчиков, R-2200 способен летать в дождь и снег, выдерживая ветер до 18 м/с.

Наземный пункт управления расположен внутри микроавтобуса, который оборудован не только автоматизированными местами операторов, но и средствами для хранения, транспортировки и обслуживания аппарата.

Благодаря системе автоматического управления R-2200 получает от оператора полетное задание, автономно взлетает, проходит по маршруту и садится в указанной точке. В случае необходимости оператор корректирует задачу.

— Проект находится в высокой степени готовности, — заявил генеральный директор КБ «Русь» Олег Фоменко. — Уже изготовлен прототип, прошедший программу летно-конструкторских испытаний. В конце года будет построен опытный образец, который в 2021 году пройдет сертификационные летные испытания. Продавать вертолеты КБ планирует начать в 2022 году.

С ним можно и в разведку

Собственная локальная система навигации позволяет вертолету взлетать и садиться на неподготовленную поверхность — например, на движущуюся грузовую платформу или на качающуюся палубу корабля. Это огромное преимущество R-2200, ведь полноценные посадочные площадки есть далеко не на каждом судне. Таким образом, аппарат, способный нести, например, 40-килограммовый сканер для ледовой разведки, поможет существенно упростить эту работу. Беспилотник можно будет использовать даже в самых суровых погодных условиях, он оснащен системой антиобледенения.

Новинка позволит также более просто и безопасно вести разведку и картографирование месторождений полезных ископаемых. Вертолеты смогут поднимать в воздух высокочувствительные геофизические сканеры массой 40–50 кг. Это открывает возможности широкого применения методов высокоточного дистанционного зондирования земли там, где ранее это было крайне затруднительно или вовсе невозможно.

Эксперты в основном положительно оценили возможности нового летательного аппарата. Хотя и высказали некоторые сомнения относительно заявленных характеристик.

— Районы Севера, Сибири и Дальнего Востока сложны для использования беспилотников за счет повышенной ветровой нагрузки, — сообщил главный инженер «АВАКС-Геосервис» (специализируется на разработке беспилотных летательных аппаратов и их компонентов в области систем управления) Игорь Нигруца. — Система посадки на качающуюся палубу корабля хоть и является достаточно очевидным решением, но вызывает большие сложности в реализации. Аппарат несет чувствительные приборы и сажать его жестко нельзя, а известные нам системы обеспечивают это с недостаточной надежностью. Однако пусть рынок наглядно продемонстрирует, насколько качественно коллеги реализовали свой продукт. Мы желаем им успеха.

Все цифры звучат реалистично и проект достаточно интересный, считает заведующий поисковой лабораторией «АгроБиоИТ» института X-Bio ТюмГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Айдар Фахрутдинов.

— Радует то, что разработчики использовали уже проверенные узлы от пилотируемых вертолетов. Для разведки территории с учетом того, что на вертолет можно установить различное исследовательское оборудование, это безусловно отличное решение. Однако запас хода у этого беспилотника, согласно описанию, составляет до 200 км. Но ему еще необходимо вернуться обратно. То есть в случае, когда нет возможности заправиться в точке доставки груза, запас хода уменьшается до 100 км. Это явно мало в условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока, — отметил эксперт.

Перспективность разработки оценил и руководитель Центра проектной деятельности ДВФУ Павел Ефимов.

— Идея хорошая, решает вопросы логистики в сложных регионах, — признал эксперт. — То, что мы видим в описании, звучит перспективно, интересно посмотреть на реальную работу.

В России и в мире у разработки нет конкурентов, считает Сергей Жуков, лидер рабочей группы «Аэронет», которая поддержала проект. Сертификация беспилотника с такими параметрами, как у R-2200, в России будет проходить впервые.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
БПЛА
Похожие новости
17.04.2019
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
07.12.2018
"Калашников" разработал беспилотный авиационный комплекс для Арктики
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
29.12.2016
Подразделение беспилотных летательных аппаратов на Камчатке пополнилось партией новых БЛА «Орлан-10»
03.10.2016
"Север" защитил Арктику
28.10.2009
Беспилотник Global Hawk выполнил первый научный полет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 23:38
  • 87
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 23:26
  • 24
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 13.08 21:57
  • 25
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 13.08 21:23
  • 169
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 13.08 20:14
  • 2
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 17:48
  • 2124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 17:21
  • 9
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 17:03
  • 2
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 14:02
  • 1
Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
  • 13.08 13:54
  • 1
Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
  • 13.08 13:15
  • 42
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 12:11
  • 15
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая