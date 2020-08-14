Al Jazeera (Катар): почему на недавних изображениях НАСА Марс окружен зеленым свечением?

Как получилось, что красный Марс на снимках НАСА вдруг засиял зеленым цветом? Ученые объясняют, что эти изображения результат длительных наблюдений, которые однажды позволят найти ответы на многие вопросы. Самый главный из них — почему Марс превратился в бесплодную пустыню?

Недавно опубликованная НАСА серия снимков планеты Марс привлекла внимание аудитории социальных сетей по всему миру, поскольку на изображениях планета окружена необычным зеленым ореолом.

Странное свечение

Последние изображения Марса являются результатом длительных наблюдений с космического аппарата MAVEN, который вращается на орбите Марса с 2014 года. Для получения этих изображений, запечатлевших ультрафиолетовое излучение, использовалась специальная камера.

Согласно данным с космического аппарата, верхний слой атмосферы Марса становится зеленым три раза за ночь весной и осенью, в то время как полюса светятся почти все время в течение года. Эти данные были подтверждены в ходе наблюдений с космического корабля Европейского космического агентства Mars Express, который также находится на орбите Марса.

Однако, как оказалось, это зеленое свечение, появляющееся на изображениях, привлекших внимание пользователей социальных сетей по всему миру, не настоящее. Оно отражает лишь те области, которые пульсируют в ультрафиолетовом спектре на поверхности Марса.

Что касается человеческого глаза, то он фиксирует только видимый свет, а не весь диапазон, включающий также ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Ученые изучают последние, чтобы иметь возможность понять характер движения и интенсивность этих лучей.

Оксид азота

5 августа в Journal of Geophysical Research - Space Physics было опубликовано исследование, посвященное изучению зеленого свечения на Марсе и определению причин этого явления.

Как показали результаты научной работы, причина возникновения необычного ореола связана с движением воздушных потоков в атмосфере Марса. Солнечные лучи проникают в верхний слой атмосферы планеты, где содержатся углекислый газ и азот, и эти газы распадаются на отдельные атомы (углерод, азот и кислород).

Вместе с воздушными потоками эти атомы перемещаются в нижние слои атмосферы Марса и соединяются. В результате химических реакций между ними возникает так называемый оксид азота (NO), который пульсирует в ультрафиолетовом спектре.

Это свечение помогает ученым космического агентства США глубже изучить движение воздушных потоков в верхних слоях атмосферы Марса, что однажды позволит найти ответы на многие вопросы. Самый главный из них звучит так - почему Марс превратился в бесплодную пустыню, хотя когда-то на нем было изобилие воды и других источников жизни?

Шади Абдель Хафиз (شادي عبد الحافظ)