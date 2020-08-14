Войти
ИноСМИ

Al Jazeera (Катар): почему на недавних изображениях НАСА Марс окружен зеленым свечением?

94
0
0
Снимок Марса космическим аппаратом НАСА «Мейвен»
Снимок Марса космическим аппаратом НАСА «Мейвен».
Источник изображения: © NASA

Как получилось, что красный Марс на снимках НАСА вдруг засиял зеленым цветом? Ученые объясняют, что эти изображения результат длительных наблюдений, которые однажды позволят найти ответы на многие вопросы. Самый главный из них — почему Марс превратился в бесплодную пустыню?

Недавно опубликованная НАСА серия снимков планеты Марс привлекла внимание аудитории социальных сетей по всему миру, поскольку на изображениях планета окружена необычным зеленым ореолом.

Странное свечение

Последние изображения Марса являются результатом длительных наблюдений с космического аппарата MAVEN, который вращается на орбите Марса с 2014 года. Для получения этих изображений, запечатлевших ультрафиолетовое излучение, использовалась специальная камера.

Согласно данным с космического аппарата, верхний слой атмосферы Марса становится зеленым три раза за ночь весной и осенью, в то время как полюса светятся почти все время в течение года. Эти данные были подтверждены в ходе наблюдений с космического корабля Европейского космического агентства Mars Express, который также находится на орбите Марса.

Однако, как оказалось, это зеленое свечение, появляющееся на изображениях, привлекших внимание пользователей социальных сетей по всему миру, не настоящее. Оно отражает лишь те области, которые пульсируют в ультрафиолетовом спектре на поверхности Марса.

Что касается человеческого глаза, то он фиксирует только видимый свет, а не весь диапазон, включающий также ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Ученые изучают последние, чтобы иметь возможность понять характер движения и интенсивность этих лучей.

Оксид азота

5 августа в Journal of Geophysical Research - Space Physics было опубликовано исследование, посвященное изучению зеленого свечения на Марсе и определению причин этого явления.

Как показали результаты научной работы, причина возникновения необычного ореола связана с движением воздушных потоков в атмосфере Марса. Солнечные лучи проникают в верхний слой атмосферы планеты, где содержатся углекислый газ и азот, и эти газы распадаются на отдельные атомы (углерод, азот и кислород).

Вместе с воздушными потоками эти атомы перемещаются в нижние слои атмосферы Марса и соединяются. В результате химических реакций между ними возникает так называемый оксид азота (NO), который пульсирует в ультрафиолетовом спектре.

Это свечение помогает ученым космического агентства США глубже изучить движение воздушных потоков в верхних слоях атмосферы Марса, что однажды позволит найти ответы на многие вопросы. Самый главный из них звучит так - почему Марс превратился в бесплодную пустыню, хотя когда-то на нем было изобилие воды и других источников жизни?


Шади Абдель Хафиз (شادي عبد الحافظ)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
31.07.2020
К Марсу отправили третью миссию за месяц. Увы, такое повторится нескоро
16.01.2019
"ЭкзоМарс-2020": в поисках жизни на Красной планете
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
01.08.2018
Марс приближается к Земле, а мы к нему — нет
27.09.2011
Увидит ли Марс людей?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 23:38
  • 87
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 23:26
  • 24
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 13.08 21:57
  • 25
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 13.08 21:23
  • 169
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 13.08 20:14
  • 2
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 17:48
  • 2124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 17:21
  • 9
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 17:03
  • 2
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 14:02
  • 1
Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
  • 13.08 13:54
  • 1
Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
  • 13.08 13:15
  • 42
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 12:11
  • 15
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая