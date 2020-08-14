Ударная сила: неизвестные самолёты атаковали турецкую авиабазу в Ливии

Нападение может стать предвестником боёв за стратегический город Сирт

Неопознанные самолёты нанесли удар по авиабазе Аль-Ватийя — ключевому плацдарму Турции в Ливии. Большинство рейсов военных самолётов Анкары прибывает именно туда. Там же развёрнут турецкий контингент и комплексы ПВО для его защиты. Атака прервала короткое перемирие в стране и может стать предвестником боёв за стратегический город Сирт, продемонстрировав уязвимость турецкой группировки на севере Африки, считают эксперты.

Плацдарм под ударом

В Ливии в ночь на среду 12 августа был атакован ключевой плацдарм Турции в регионе — авиабаза Аль-Ватийя. Знакомые с обстановкой источники «Известий» подтвердили, что в районе аэродрома были слышны звуки взрывов и двигателей реактивных самолётов. В местных соцсетях сообщают, что под удары с воздуха попали также позиции войск Правительства национального согласия (ПНС) в районе города Абу Курайн.

Источник изображения: iz.ru

Авиаудар по турецким силам нарушил временное затишье. После масштабных сражений в первой половине года линия фронта в Ливии стабилизировалась. Тем не менее, стороны по-прежнему заявляют о вероятности продолжения конфликта. Не останавливается и сосредоточение подкреплений противоборствующих сторон в направлении Сирта, удерживаемого Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

По словам министра иностранных дел Турции мир будет возможен только после перехода под контроль ПНС этого стратегического города, а также ключевой авиабазы Аль-Джуфра. В свою очередь президент Египта Ас-Сиси заявлял о том, что эти объекты являются «красной линией», которую он не позволит пересечь силам ПНС и подчеркивал о своей готовности ввести войска для их защиты в случае просьбы со стороны ливийцев.

– Атака может быть прелюдией к боям за Сирт и Аль-Джуфру, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Аль-Ватийя самая удобная база для поддержки наступления на них. Если Анкара всё-таки решится перебросить в Ливию свои истребители, лучшего места для их размещения не найти. Оттуда близко до линии фронта.

Кроме того, аэродром с июля стал главным хабом по доставке грузов самолётами турецкой военно-транспортной авиации. Это происходит по той же причине — от него близко до районов боевых действий, а сам он находится у перекрёстка дорог. Противники ЛНА и Турции пробуют вывести эту базу из игры, считает эксперт.

Ранее турецкие СМИ сообщали о продолжающихся переговорах Анкары и ПНС о возможности долговременной аренды Аль-Ватийя и размещении на базе турецких истребителей F-16.

Ключ к Триполи

Силы ПНС при интенсивной поддержке турецкого контингента отбили Аль-Ватийя у армии Хафтара 18 мая после нескольких недель осады. Потеря ключевого опорного пункта заставила ЛНА отойти более чем на 100 км на восток. Поражение лишило её надежд продолжить наступление на столицу страны Триполи.

Анкара сразу же начала создание на авиабазе собственной группировки. Там было замечено также размещение не менее двух батарей зенитного ракетного комплекса средней дальности MIM-23 Hawk и другой военной техники.

Источник изображения: iz.ru

5 июля Аль-Ватийя впервые подверглась мощному авиаудару. На появившихся спустя несколько дней спутниковых снимках было видно, что оказался уничтожен один из комплексов ПВО Hawk. Высокоточные боеприпасы прицельно поразили радар и несколько пусковых установок для ракет.

Исполнитель атаки остался неизвестным. Ответственность на себя взяла ЛНА. Но пресс-секретарь ПНС заявил, что нападение совершили иностранные истребители. Ни он, ни представители Турции предпочли не называть их принадлежность напрямую.

Незадолго до налёта в Египте были замечены самолёты Объединённых Арабских Эмиратов. Королевство уже не первый год оказывает поддержку Хафтару и поставляет его армии вооружения, включая тяжёлые ударные беспилотники и комплексы ПВО.

Авианалёт на Аль-Ватийя не помешал Анкаре с 17 июля начать сюда прямые рейсы военно-транспортной авиации из Турции. Ресурс Itamilradar, специализирующийся на мониторинге военного авиатрафика в Средиземноморье, отследил более полусотни прилётов транспортных С-130 и А-400М за первые три недели. Большинство рейсов из Турции прибывало летом именно туда, а не на аэродромы Мисураты и Триполи, как это было в начале года.

Египет готовится

В конце июля на фоне угрозы падения Сирта парламент Египта единогласно разрешил президенту Ас-Сиси отправить в Ливию военный контингент. Согласился на иностранное вмешательство и ливийский парламент, заседающий в Бенгази.

Египет демонстративно перебросил к границе с Ливией танковые части, оснащённые американскими Abrams, артиллерию и комплексы ПВО. Но пересекать рубеж страны группировка пока не стала.

Источник изображения: iz.ru

В 50 км от Ливии ведётся интенсивная модернизация военного аэродрома Хабата. На свежих спутниковых снимках замечено прибытие туда 18 самолётов F-16, Dassault Rafale и МиГ-29М(М2) египетских ВВС.

— Вряд ли Аль-Ватийя атаковала авиация Хафтара, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Для этого она недостаточно подготовлена и оснащена. А вот египетская армия по численности и технике, включая авиацию, — одна из сильнейших в регионе. Пусть она и не испытана в современных войнах, но серьёзные проблемы планам Турции в Ливии создать может. Будет достаточно заблокировать «воздушный мост», который устроила Анкара.

Помимо Египта, высокотехнологичную военную поддержку войскам ЛНА оказывают ОАЭ. На египетских авиабазах не раз замечали боевые самолёты из этой страны, способные нести современное высокоточное оружие. Королевство уже обвиняли в налётах на подконтрольную ПНС Мисурату и турецкие объекты на авиабазах Ливии, добавил эксперт.

Турецкий парламент разрешил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану послать войска в Ливию в январе этого года. На помощь ПНС был направлен небольшой контингент турецких солдат, специалистов и советников. Сотни единиц вооружений и боевой техники турецкого производства передали отрядам ПНС, а также наёмникам, набранным в Сирии.

С 1 апреля флоты стран Европейского Союза начали совместную операцию IRINI у берегов Ливии для предотвращения контрабанды оружия в страну морским путём. Анкара выразила неудовольствие попытками контроля турецких судов, следующих в порты ПНС. Турция активизировала воздушный мост и начала регулярные рейсы своей военно-транспортной авиации. Это стало основным способом для снабжения её группировки и союзников в охваченную гражданской войной стране.

Антон Лавров