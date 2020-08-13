Войти
RT

В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая

505
1
+2
Minuteman III.
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley

Американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией без включения Китая. С документом ознакомился RT.

Как отмечается в проекте Марки, Китай обладает значительно меньшим количеством межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, чем Россия и США.

Кроме того, сенатор указывает, что Пекин неоднократно отклонял предложение США вступить в трёхсторонние переговоры по вопросу соглашения о контроле над вооружением.

Исходя из этого, Марки предлагает не медлить с продлением СНВ-III, а уже после перезаключения договора продолжить вовлекать Китай в диалог.

«Сенат поддерживает инициативу Соединённых Штатов, нацеленную на то, чтобы после продления действия СНВ‑III привлечь Китай к переговорам, направленным на итоговое заключение договора или соглашения о контроле над вооружениями, и начать с принятия мер по уменьшению риска стратегических ошибок и угрозы обмена ядерными ударами», — говорится в проекте резолюции.

Необходимость пролонгации СНВ-III, действие которого закончится в феврале 2021 года, Марки связывает с политикой России. По его словам, если договор не будет продлён, процесс модернизации ядерного оружия России позволит ей значительно расширить свой ядерный арсенал по сравнению с Соединёнными Штатами.

Марки также считает необходимым потребовать от Москвы прекращения работы над созданием крылатой ракеты «Буревестник».

«Сенат призывает Российскую Федерацию прекратить разработку новых опасных и провокационных систем вооружений, в том числе оснащённую ядерным реактором крылатую ракету «Буревестник», потенциально нарушающую содержащийся во многих договорах и военных руководствах запрет на причинение чрезмерного ущерба и неоправданных страданий», — отмечается в тексте проекта.

В мае спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что для обсуждения продления СНВ-III Россия «должна привести на переговоры Китай».

Как пояснил позже глава МИД России Сергей Лавров, настойчивость, с которой США пытаются перевести разговор в трёхстороннюю плоскость, говорит о том, что судьба договора уже предрешена.


Юлия Гуреева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
21.04.2020
Синьхуа (Китай): США и Россию бросает то в жар, то в холод. Договор о контроле над ядерным вооружением будет сложно продлить
12.02.2020
Пока нет договоров: Трамп сообщил о ядерных планах
22.03.2019
Прощай разоружение: развал ДРСМД грозит хаосом в ракетной сфере
22.05.2015
США грозят наказать Россию за нарушение ядерных договоренностей ("Bloomberg", США)
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
1 комментарий
№1
13.08.2020 10:42
Наконец-то идиотам пришла в голову трезвая мысль!!
Браво! Спрашивается, ну почему раньше не посетила их такая мысль?
Продлевайте договор и ведите переговоры с Китаем и кем угодно еще о присоединении к нему?!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:40
  • 61
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:33
  • 1
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 11:27
  • 1
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 11:06
  • 2123
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая
  • 13.08 10:26
  • 41
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 05:36
  • 4
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 02:30
  • 14
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 12.08 22:14
  • 4
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 22:03
  • 19
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 21:56
  • 20
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 12.08 21:34
  • 3
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 21:04
  • 24
Призыв к пересмотру политики США в отношении России