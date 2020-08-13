В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая

Американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией без включения Китая. С документом ознакомился RT.

Как отмечается в проекте Марки, Китай обладает значительно меньшим количеством межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, чем Россия и США.

Кроме того, сенатор указывает, что Пекин неоднократно отклонял предложение США вступить в трёхсторонние переговоры по вопросу соглашения о контроле над вооружением.

Исходя из этого, Марки предлагает не медлить с продлением СНВ-III, а уже после перезаключения договора продолжить вовлекать Китай в диалог.

«Сенат поддерживает инициативу Соединённых Штатов, нацеленную на то, чтобы после продления действия СНВ‑III привлечь Китай к переговорам, направленным на итоговое заключение договора или соглашения о контроле над вооружениями, и начать с принятия мер по уменьшению риска стратегических ошибок и угрозы обмена ядерными ударами», — говорится в проекте резолюции.

Необходимость пролонгации СНВ-III, действие которого закончится в феврале 2021 года, Марки связывает с политикой России. По его словам, если договор не будет продлён, процесс модернизации ядерного оружия России позволит ей значительно расширить свой ядерный арсенал по сравнению с Соединёнными Штатами.

Марки также считает необходимым потребовать от Москвы прекращения работы над созданием крылатой ракеты «Буревестник».

«Сенат призывает Российскую Федерацию прекратить разработку новых опасных и провокационных систем вооружений, в том числе оснащённую ядерным реактором крылатую ракету «Буревестник», потенциально нарушающую содержащийся во многих договорах и военных руководствах запрет на причинение чрезмерного ущерба и неоправданных страданий», — отмечается в тексте проекта.

В мае спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что для обсуждения продления СНВ-III Россия «должна привести на переговоры Китай».

Как пояснил позже глава МИД России Сергей Лавров, настойчивость, с которой США пытаются перевести разговор в трёхстороннюю плоскость, говорит о том, что судьба договора уже предрешена.

Юлия Гуреева