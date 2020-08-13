Польский фронт у границ Беларуси и России

В Польше начало действовать командование 5-го корпуса армии США. Об этом заявила американский посол Джорджетт Мосбахер. Кроме того, Варшаве и Вашингтону удалось согласовать пункты соглашения, в соответствие с которым на польской территории будет дислоцирована еще 1 тыс. американских солдат в дополнение к уже расквартированным там 4,5 тыс.

Это подтверждает тот факт, что Белый дом начал рассматривать Варшаву в качестве главного союзника в Европе. Однако правда в том, что увеличивая там военное присутствие, США используют Польшу для геополитического противостояния с Россией и давления на Европу.

Уже однозначно можно прогнозировать и дальнейшее усиление американского контингента в Польше, в том числе и за счет выводимых войск из Германии. Готовы принять подразделения армии США и страны Балтии.

Известно, что Пентагон планирует сократить 36-тысячную войсковую группировку в ФРГ почти на 12 тыс. военнослужащих, из которых более 5 тыс. будут размещены в других европейских странах.

О формировании в США новой командной структуры 5-го армейского корпуса для наращивания возможностей в Европе стало известно еще в феврале. Это совпало с началом активной фазы учений «Defender Europe – 2020» по переброске американских войск на европейский континент.

Казалось бы, Пентагон воссоздал только штаб армейского корпуса (официально расформированного в 2013 году) в составе чуть более 600 военнослужащих – для «синхронизации действий тактических подразделений армии CША, союзников и партнеров, проводящих операции в Европе». Однако, уже сегодня под видом участия в разнообразных учениях, штаб корпуса в Польше приобретает подчиненные части и подразделения: ими становятся все размещаемые в регионе войска, а это почти 6 тысяч человек – больше чем полноценная бригада!

Стоит обратить внимание, что это только верхушка айсберга, ведь штаб корпуса не будет создаваться для управления бригадой, следовательно, в ближайшее время Пентагон при помощи различных действий и ухищрений нарастит свою группировку в регионе до необходимого уровня. Это вытекает из того, что согласно соглашению Вашингтона и Варшавы, в Польше предусмотривается размещение американского центра боевой подготовки, эскадрильи беспилотных летательных аппаратов в городе Ласк и подразделения спецназа в городе Люблинец.

5-й корпус армии США ранее имел в своем составе три дивизии, шесть бригад и другие части – всего около 45 тыс. человек. Можно ожидать, что Пентагон будет стремиться восстанавливать структуру корпуса, пусть даже и при помощи «ротации» подразделений. Даже «временное нахождение» не изменит факта постоянного пребывания десятков тысяч военнослужащих США со штатным вооружением и боевой техникой вблизи границ Беларуси и России.

К слову, согласно Полевого устава американской армии основным видом боевых действий армейского корпуса считается наступление. Подобные формирования развертываются у границ других государств явно не для защиты, а значит в перспективе Польша ни от чего не застрахована.

Как заявил министр обороны США Марк Эспер, Пентагон осуществляет перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у российских границ и речь идет об усилении сдерживания России и укреплении НАТО.

Было бы логично, чтобы и Москва не просто адекватно реагировала, но и действовала зеркально. Так, к примеру, целесообразно рассмотреть вопрос об усилении Вооруженных Сил Беларуси за счет льготных поставок вооружения и военной техники, а так же высвобождаемых в ходе перевооружения российской армии образцов. Беларусь представляет собой своеобразный плацдарм, западный форпост на пути Североатлантического блока и является последней из стран, которая остается геополитическим союзником России, и для Кремля важно это сохранить.

В соглашении между правительством Беларуси и России о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации говорится, что в период нарастания военной угрозы Союзному государству и в военное время министерство обороны России готово обеспечить Беларусь военной техникой и всем необходимым вооружением. Кроме того, запасы вооружения и военной техники, которые российская сторона накапливает в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии могут быть переброшены в Беларусь.

Но не будет ли это поздно в случае возникновения черезвычайной ситуации? Например, США на случай войны предусматривают переброску из Америки в Европу дополнительных воинских контингентов, включая танковые части и подразделения. Однако ситуация может развиваться стремительно, а танки будут идти по океану долго, поэтому они заранее законсервированы на складах Army Prepositioned Stock-2 (APS-2) в Бельгии, Нидерландах и Германии, чтобы при случае можно было воспользоваться. Аналогичный склад планируется построить в Польше.

Выходит, что разумно было бы усилить военный потенциал союзной Беларуси, чтобы остудить пыл некоторых западных военначальников и политиков с большими амбициями и создать условия (склады с вооружением, совместные базы, размещение на ротационной основе батальонных тактических групп ВС РФ) для недопущения даже желания угрожать силой при решении различных вопросов как Минску, так и Москве.

Странно, что Варшаву, пережившую ужасы Второй мировой войны и понесшую огромные жертвы, радует даже новая терминология Белого дома – американские политики и генералы все чаще говорят об обороне не восточного фланга, а «восточного фронта НАТО». Хотя не полякам ли не знать, что фронт – это война, разрушения и гибель тысяч людей…

Владимир Вуячич