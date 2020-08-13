Американские СМИ назвали членство Украины в НАТО неосуществимым

Вступление Украины в НАТО является неосуществимым, Запад должен отказаться от этой идеи и признать нейтралитет республики, говорится в докладе вашингтонского аналитического центра Defense Priorities («Приоритеты обороны»).

"Членство в НАТО для Украины неосуществимо по ряду причин, не в последнюю очередь из-за вопросов обороноспособности. В связи с этим альянс и Соединенные Штаты должны отказаться от своей позиции в поддержку возможного вступления Украины (в НАТО). Несмотря на упорство политики США и НАТО в поддержку членства Украины (в альянсе), вынуждены поставить под оправданное сомнение ее целесообразность", – передает ТАСС сообщение экспертов со ссылкой на выдержки из газеты Politico.

По мнению экспертов, исключение вопроса о членстве Киева в Североатлантическом альянсе "заставит Украину сосредоточиться на более реалистичных вариантах, таких как нейтралитет". При этом отказ от вступления в НАТО, помимо "снижения напряженности в отношениях с Россией, позволил бы Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, борьбе с коррупцией и экономических реформах".

Также специалисты призвали страны Запада выступать за нейтралитет республики.

"Способность Украины заниматься внешней политикой определяется ее физическим местоположением. Задача Киева состоит в том, чтобы выработать подход, который признает эти ограничения и наладит баланс между соперничающими силами Востока (Россия) и Запада (Европа)", – отметили в аналитическом центре.

Как добавили авторы доклада, США "должны отдавать приоритет минимизации прямого конфликта с Россией из-за Украины".

"Соединенные Штаты не имеют никаких жизненно важных интересов на Украине, которые оправдывали бы войну с ядерной державой", – подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что Украина готова в рамках программы расширенных возможностей альянса стать основным партнером НАТО в обеспечении безопасности в Черном море.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закреплялся курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.

В июне 2020 года Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус есть у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.

Александра Юдина