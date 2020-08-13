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ТАСС

Истребитель Су-27 вылетал на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем

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Истребитель СУ-27
Истребитель СУ-27.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC, архив

Нарушения границы России американскими самолетами не допущено

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Истребитель Су-27 вылетал на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным военных, в среду российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

"Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", - говорится в сообщении.

По данным центра, после разворота самолетов ВВС и ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ американскими самолетами не допущено", - добавили военные.

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