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В США назвали ужасом судьбу «Луня» в России

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Корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь»
Корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь».
Источник изображения: Soviet Military Power / Wikimedia

Вокруг советского ракетного корабля-экраноплана проекта 903 «Лунь», оставленного российскими военными и властями прямо в воде недалеко от побережья Каспийского моря в Дербенте, сложилась плохая ситуация, пишет Forbes.

Американское издание отмечает, что единственный в своем роде ракетоплан должен был стать музейным экспонатом, однако «попытки отбуксировать его на берег, похоже, не увенчались успехом». Forbes, рассказывая о судьбе экраноплана, отмечает, что в «Лунь» поступает вода, которую приходится отбирать насосами.

«На многих фотографиях экраноплан по-прежнему выглядит величественно, но есть намеки на ужасную ситуацию. Это делает зрелище отрезвляющим, словно выброшенный на берег кит. В отчаянии люди пытались вытащить его на берег», — пишет Forbes.

Ракетоплан изданием оценивается как «уникальная часть военно-морской истории», а его возможное уничтожение — «трагедией для военной истории». «Будем надеяться, что его удастся спасти, пока не стало слишком поздно», — заключает Forbes.

В июле крупнейший в мире гидросамолет, китайский AG600, успешно завершил свой первый полет над морем.

В сентябре 2018 года российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о разработке военного экраноплана, отличительной особенностью которого станет наличие ракетного вооружения.

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» спущен на воду в июле 1986 года. Изделие было способно перемещаться на скорости 500 километров в час на расстояние до 2000 километров. В длину экраноплан достигал 74 метров, а в высоту — 19 метров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AG600
Система наблюдения "Ратник"
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Экраноплан
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