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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша готова заплатить за преступления американских солдат

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Вашингтон и Варшава 15 августа планируют подписать декларацию об усиленном оборонном сотрудничестве. Известно, что в документе стороны окончательно согласовали условия увеличения численности американских войск на тысячу до 5,5 тысяч военнослужащих на польской территории.

Польша согласилась взять на себя все расходы по содержанию экстерриториальных американских баз и солдат, которые будут выведены из под юрисдикции польского законодательства. Это было одним из обязательных условий расширения военного присутствия США в стране.

Таким образом, Варшава пошла на значительное ухудшение предшествующих договоренностей с Вашингтоном. Первоначально у американских военных тоже был особый статус, но за преступления не связанные с военной службой и совершенные за пределами военных баз они попадали под польскую юрисдикцию. Теперь же, если американский солдат совершает преступление даже не связанное со службой, например, ДТП – американская сторона его арестует и отправит в США, где его будут судить.

Еще Белый дом «склонил» Варшаву дать согласие на экстерриториальность баз США в Польше. Это значит, что поляки не смогут войти на территорию военных баз США, которые расположены в Польше без согласия американской стороны. Кроме того, Варшава берет на себя расходы на необходимое строительство или улучшение инфраструктуры:

  • командного пункта штаба 5-го армейского корпуса;
  • штаб-квартиры дивизии США в Польше в Познани;
  • центра боевой подготовки совместного использования в Дравско-Поморске;
  • объектов инфраструктуры для эскадрильи беспилотных летательных аппаратов ВВС MQ-9 в Ласке;
  • аэропорта для обеспечения переброски войск в регион во Вроцлаве-Страховицах;
  • объектов для поддержки воздушных, наземных и морских операций сил специальных операций в Люблинце;
  • инфраструктуры для бронетанковой боевой бригадной группы в районе Жагань-Свентошув;
  • боевой бригады армейской авиации и батальона боевого обеспечения в Повидзе.

Следует подчеркнуть, что глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох отметил: «инфраструктура, объекты и склады будут подготовлены для функционирования корпуса, то есть десятков тысяч американских солдат… Это радикально увеличит возможности быстрого переброски союзных войск в Польшу и в целом проведения возможной оборонительной операции».

Что касается якобы подготовки к оборонительной операции, то ряд экспертов едины во мнении, что накапливание с конца 2016 года вооружения и военной техники США на складах Army Prepositioned Stock-2 (APS-2) в Бельгии, Нидерландах и Германии (еще один склад строится в Польше) для бронетанковой дивизии свидетельствуют об обратном. Создание, таким образом, возможностей быстрой переброски войск по воздуху на вероятный театр военных действий, скорее всего осуществляется для подготовки к наступательным военным действиям. Поскольку в случае «российской агрессии», может оказаться, что получать будет нечего и неоткуда, очевидно, что эти склады будут в числе первых целей, и логичнее было бы держать войска на месте, как во времена «холодной войны».

Поэтому заявления польской политической элиты о такого рода инвестировании в подготовку к ответу на «российскую агрессию» сомнительны. Скорее это говорит о том, что Варшава, желая стать основным партнером США в Европе, готова заплатить любую цену за все, что предложат американцы. Интересно, что в эту цену уже вошла часть той независимости, за которую так боролась страна в 80-х годах прошлого века.


Николай Астровский

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