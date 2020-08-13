Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия "очень хочет" заключить с США "пакт по ядерным вооружениям".

"Мы сейчас работаем с Россией над пактом по ядерному оружию, и они хотят этого, очень хотят. Я не думаю, что они будут ждать. Сейчас это крупнейшая мировая проблема, и мы работаем с Россией прямо сейчас", — сказал Трамп в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.

Ранее Трамп говорил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией.

Очередные межведомственные консультации России и США по стратегической стабильности на уровне замглавы МИД Сергея Рябкова и спецпосланника Маршалла Биллингсли запланированы на 16-18 августа в Вене.

Первый раунд консультаций Рябкова и Биллингсли прошел в конце июня в австрийской столице, после чего 27-30 июля там состоялись консультации в формате рабочих групп по доктринальным вопросам, космической тематике и транспарентности.