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РИА Новости

Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия "очень хочет" заключить с США "пакт по ядерным вооружениям".

"Мы сейчас работаем с Россией над пактом по ядерному оружию, и они хотят этого, очень хотят. Я не думаю, что они будут ждать. Сейчас это крупнейшая мировая проблема, и мы работаем с Россией прямо сейчас", — сказал Трамп в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.

Ранее Трамп говорил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией.

Очередные межведомственные консультации России и США по стратегической стабильности на уровне замглавы МИД Сергея Рябкова и спецпосланника Маршалла Биллингсли запланированы на 16-18 августа в Вене.

Первый раунд консультаций Рябкова и Биллингсли прошел в конце июня в австрийской столице, после чего 27-30 июля там состоялись консультации в формате рабочих групп по доктринальным вопросам, космической тематике и транспарентности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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