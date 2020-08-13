Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Национальная система маршрутизации сетевого трафика призвана обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на них, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев провел совещание, на котором обсуждались вопросы равноправия в управлении сетевыми ресурсами. В нем участвовали министр связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, руководители служб и ведомств.

Медведев заметил, что сейчас США "полностью контролируют" управление доменными именами и определяют IP-адреса. По его словам, "так сложилось, но так быть не должно".

"Последние решения администрации Трампа в отношении владельцев социальных сервисов и видеоприложений из КНР показывают, что США намерены и дальше жестко проводить свою политику в интернете в своих интересах. Это доказывает, что ни пользователи Сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены в том, что их права и интересы будут должным образом защищены", — приводятся в пресс-релизе мероприятия словам заместителя председателя Совбеза.

Для России этот вопрос имеет принципиальное значение, добавил экс-президент.

Мы исходим из того, что государство должно иметь право и реальную возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством, поскольку это один из признаков суверенитета. Дмитрий Медведев заместитель председателя Совбеза России

В октябре прошлого года правительство утвердило положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России.

Постановление, вступившее в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном (на территории одного или нескольких субъектов) уровнях. В них участвуют операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу, организаторы распространения информации в интернете, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь, местные органы власти.