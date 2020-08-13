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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

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Сергей Лавров и Пекко Хаависто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки.
Источник изображения: © МИД РФ

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с финским коллегой Пеккой Хаависто указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В среду по инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что министры также обсудили проблематику взаимодействия России и ЕС, вопросам разоружения и ситуации на Украине.

Лавров и глава МИД Финляндии договорились продолжить тесное сотрудничество в многосторонних региональных форматах на севере Европы и в Арктике, в том числе с учетом предстоящих в 2021-2023 годы председательств России в Арктическом совете и Финляндии в Совете Баренцева/Евроарктического региона.

Как сообщает МИД Финляндии, министры также обсудили COVID-19, экологическое сотрудничество и выполнение Минских соглашений в Донбассе. "В ответ на кризис COVID-19 региональное и трансграничное сотрудничество, такое как Северное измерения и Совет Баренцева/Евроарктического региона с их рабочими группами, занимающимися вопросами здравоохранения, предлагающими отличные инструменты, мы также обратили внимание на возможности сотрудничества в период одновременного председательства России в Арктическом совете и финляндского председательства в Совете Баренцева/Евроарктического региона. Сочетание экономики и окружающей среды с целью выбора низкоуглеродных технологий также является возможностью для развития арктических регионов", - отметил Хаависто, цитата приводится в сообщении финского МИД.

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Украина
Финляндия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Арктика
Евросоюз
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