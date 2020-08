The American Conservative (США): отношения США и России требуют срочной реанимации

Антироссийская истерия заглушила почти все разумные обсуждения возможного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, ситуация должна измениться. Для этого от США потребуется более зрелая внешняя политика, которая будет учитывать законные интересы России и необходимость масштабного пересмотра подхода к контактам с Москвой.

U.S.-Russia Relations Are In Need Of Emergency Resuscitation

Отношения между США и Россией сегодня хуже, чем когда бы то ни было с конца холодной войны, обсуждать какую-либо стратегию в отношении России сегодня более опасно, чем когда-либо за эти десятилетия.

Наш президент смог совместить внешне дружелюбные личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным с привычкой поддерживать только те решения, которые ухудшают отношения с Москвой. В то же время американские критики немедленно набрасываются на все, что можно выставить доказательством получения Трампом приказов из России. Мы увидели это совсем недавно во время коллективной паники членов Конгресса и истеблишмента, отвечающего за внешнюю политику, из-за незначительных изменений в военных силах США, базирующихся в Германии. Эти изменения были сразу объявлены "подарком" Путину.

Антироссийская истерия последних четырех лет заглушила почти все разумные обсуждения возможного сотрудничества между нашими странами. Дабы избежать дальнейшего ухудшения отношений, ситуация должна поменяться.

В целом отношения ухудшились, когда администрация активно разрушала структуру контроля вооружения, которую страны создавали вместе. Трамп смог занять худшую позицию. Несмотря на его заявления о заинтересованности в хороших отношениях, он отказался сотрудничать с Россией в не вызывающей противоречий и даже одобряемой сфере, а именно в продлении договора СНВ-III. Трамп платит политическую цену, делая вид, что хочет удовлетворить запросы России в некоторых областях, принимая на себя все расходы за конфронтацию и отсутствие сотрудничества по другим вопросам.

Большинство его критиков из Конгресса настолько сильно жаждут изобразить его работающим на другое государство, что упускают возможность предложить здравую альтернативу в целом хищной стратегии президента. Конгресс безостановочно голосует за введение новых санкций и устанавливает в них столько условий, что снять их в рамках будущих соглашений уже кажется невозможным. Неудивительно, что эти санкции совершенно не изменили поведение правительства России.

Очевидно, что стратегия США в отношении России требует срочного изменения. Об этом говорят ученые и бывшие и действующие чиновники в своем открытом письме, опубликованном на прошлой неделе. Подписавшие это письмо представляют весь политический спектр, среди них есть бывшие послы в России и члены Кабинета, а также несколько ведущих переговорщиков по контролю за вооружением. Их идея простая и важная: отношения США и России слишком существенны для международной безопасности, чтобы к ним так безответственно относиться. В письме предлагается ряд разумных рекомендаций, как начать исправлять опасный сдвиг в этих отношениях.

Одно из их самых главных рекомендаций очень простое: полностью возобновить нормальные дипломатические отношения, которые были сокращены в последние пять лет. Они пишут: "Нет никакого смысла странам, обладающим достаточной силой, чтобы уничтожить друг друга за полчаса и погубить мир, который мы знаем, не иметь полностью функционирующих дипломатических отношений. На заре украинского кризиса основные контакты между правительствами были нарушены, консульства были закрыты, а персонал посольств радикально сокращен. Слишком часто мы считаем дипломатические контакты награждением за хорошее поведение. Это не так. Они служат для продвижения наших интересов и передачи непростых сообщений. Мы нуждаемся в них для обеспечения безопасности, для снижения количества недоразумений и недопонимания, которые могут привести к ненужной войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно стать основным приоритетом Белого дома, а Конгресс должен его поддержать".

Кроме этого, подписавшиеся призывают к продлению СНВ-III и защите Договора по открытому небу. Оба этих договора стабилизируют отношения между нашими странами, усиливают безопасность США и их союзников и могут служить основой для будущих переговоров по контролю за вооружением, если такая необходимость возникнет. Подписавшиеся также рекомендовали США быть более гибкими в своих санкциях, чтобы те могли стать подспорьем в переговорах, а не препятствием для них, как это происходит сейчас. Существует слишком много накладывающийся друг на друга санкций по слишком широкому кругу проблем, что гарантирует отказ России пойти на какие-либо уступки. Условия для снятия санкций настолько нереальные, что Россия принимает их как вечную реальность. США нужно быть не просто более гибкими в своем намерении снимать санкции, но и более разумными в своих требованиях к осуществлению этого.

Письмо также признает, что представления российского правительства о своих интересах вряд ли изменяться, если страной будет управлять кто-то другой. Они пишут: "Наконец, правда состоит в том, что Россия под властью Владимира Путина действует в рамках стратегий, прочно связанных с национальными традициями, что соответствует предпочтениям элит и народа. Возможный преемник, даже если он будет настроен более демократически, вероятнее всего продолжит эту линию. Основывать стратегию США на предположении, что мы можем это изменить, ошибочно".

США не нужно одобрять или поддерживать направление, в котором Россия видит свои интересы, чтобы уважать тот факт, что оно не изменится. Существуют границы, которые Россия провела в своей непосредственной близости, и США не должны пытаться пересекать их. Мы дважды за последние 12 лет видели, насколько ужасным может быть положение стран, оказавшихся вовлеченными в своеобразное соревнование по перетягиванию каната между США и Россией. Наше правительство на примере Украины и Грузии поняло, что на самом деле США не готовы и не желают защищать эти страны, поэтому мы не должны давать им ложную надежду, что однажды они станут нашими союзниками.

Приведенные в письме рекомендации очень похожи на те, что содержатся в заключительных главах книги Анжелы Стент "Мир Путина" о России и ее международных отношениях. Как и авторы открытого письма, Стент признает, что сферы сотрудничества США и России малочисленны и ограничены, но при этом слишком важны, чтобы продолжать их игнорировать. Она признает контроль за вооружением и его нераспространением, Сирию, Украину и терроризм областями, где сотрудничество США и России возможно и желаемо. Я бы назвал еще Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном примером того, как Россия и США могли бы в будущем действовать совместно, но это возможно только при условии, что США снова признают соглашение, которое они нарушили. Могут возникнуть и другие проблемы, где сотрудничество США и России могло бы быть успешным, но разбираться с ними следует в индивидуальном порядке и в случае их появления. Однако, чтобы сделать такое сотрудничество возможным, сегодня нужно попытаться растопить лед в отношениях, а США следует сделать первый шаг.

Возможно наиболее важным замечанием, которое делает Стент, является то, что США и их союзники должны понять - Россия не может быть изолирована, а попытки последних пяти лет экономически и дипломатически ее изолировать ни к чему не привели. Это объясняется тем, что существует слишком много стран, которые не смотрят на поведение России под тем же углом, что западные правительства, а многих из них оно волнует слишком мало, чтобы мешать совместному бизнесу. Предположение, что США и их союзники могут принудить Россию изменить курс, накладывая экономические санкции, недооценивает приверженность ее правительства к своим позициям, а также количество партнеров, выступающих на ее стороне.

Две вещи, не получившие должного внимания в книге Стент и в открытом письме, но заслуживающие упоминания - экспансия НАТО и противоракетная оборона. Это поразительное упущение, учитывая, насколько сильно они повлияли на ухудшение отношений с Россией в последние двадцать лет. Россия выступает кардинально против, и, если хорошо подумать, США может отступить по обоим пунктам, не упустив ничего важного. Дальнейшая экспансия НАТО не принесет альянсу ничего, кроме обязательств и территорий, которые он не может защищать. Альянс должен ввести мораторий на вступление новых членов. Противоракетная оборона, в свою очередь, настолько же политически вредна, насколько технически бесполезна. Она волнует Россию, но не делает США и Европу более защищенными. Это бесполезная вещь, на которую ежегодно тратятся миллиарды долларов.

Нет никакого магического средства, которое бы решило существующие разногласия между США и Россией, но есть способ управлять этими разногласиями и несмотря на них сотрудничать. США не должны разжигать политические волнения в России или в граничащих с ней странах. США следует перестать вести себя как ревизионистское государство и начать уважать международное право и суверенитет других стран. Для этого понадобится более зрелая и сдержанная внешняя политика, которая примет законные интересы России и потребует масштабного пересмотра подхода к контактам с Москвой. Это то конструктивное взаимодействие, которое США нужно установить с Россией.

Дэниел Ларисон (Daniel Larison)