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ТАСС

Самолеты Ту-160М2 и Ту-22М3М получат комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57

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Опытный образец самолета Ту-160М2
Опытный образец самолета Ту-160М2.
Источник изображения: РИА Новости/Искандер Асабаев

В холдинге "Росэлектроника" указали, что основные преимущества комплекса - высокая надежность, скорость передачи информации, малая масса и энергоэкономичность

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М2 и бомбардировщики Ту-22М3М получат новые комплексы связи, разработанные на основе платформы для истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Комплекс разработан на основе платформы связи, созданной для истребителя пятого поколения Су-57. Основные его преимущества - высокая надежность, скорость передачи информации, малая масса и энергоэкономичность. Технические решения, заложенные при создании комплекса, позволяют оперативно наращивать его технический функционал путем доработки ПО", - сказали в холдинге.

Новый комплекс связи в настоящее время разрабатывается специалистами НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника". "Комплекс проходит этап летных испытаний и показывает высокие тактико-технические характеристики", - подчеркнули в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Ту-160
Ту-22М
Компании
Полёт НПП
Росэлектроника
Проекты
Истребитель 5 поколения
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