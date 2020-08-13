Нота протеста: Украине не понравились учения в Крыму

Украина направила ноту протеста из-за российских учений в Крыму

МИД Украины в очередной раз направил России ноту протеста из-за Крыма. На этот раз это было связано со спецучениями Южного военного округа, которые проходят в регионе с 10 по 21 августа. Ранее в МИД РФ сообщали, что подобные ноты возвращают Киеву без рассмотрения.

Украинский МИД направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Эти спецучения под руководством начальника Генерального штаба ВС России начались 10 августа и продлятся до 21 августа.

В ходе маневров планируется проверить готовность войск к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

"Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались 10 августа 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины", - указано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Крым перешел под российскую юрисдикцию в марте 2014 года. Такое решение было принято после прошедшего на полуострове референдума, в ходе которого, по официальным данным, за вхождение в состав России высказались более 96% крымчан.

Украина до сих пор отказывается признавать итоги референдума и переход Крыма под управление Москвы. Киев называет полуостров украинской, но временно оккупированной территорией. Позицию Украины разделяют большинство западных стран. При этом в России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Тем не менее Москва регулярно получает от Киева ноты протеста из-за полуострова.

В очередной раз это было связано с прошедшим в Севастополе в конце июля парадом в честь Дня военно-морского флота. В мероприятиях участвовали восемь боевых кораблей и судов обеспечения, среди которых были новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер «Москва», а также сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.

В российском МИДе подтвердили, что получили ноту от Киева. Дипломаты уточнили, что документ вернули украинской стороне без рассмотрения.

"Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", - сказали РИА «Новости» в ведомстве.

Представители министерства посоветовали коллегам из Киева избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Крым и Севастополь - неотъемлемая часть России.

За месяц до этого президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пообещал вернуть в страну Крым и людей, а также поднять над полуостровом крымско-татарский флаг. «Мы всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», - заявил он во время своей поездки в Херсон.

Местный активист подарил Зеленскому крымско-татарский флаг, и президент пообещал поднять его в Крыму после того, как полуостров вернется в состав Украины. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», - пообещал глава государства.

Всего за день до этого, 25 июня, Киев направил Москве очередную ноту протеста из-за парадов на полуострове, которые прошли 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Украинская сторона обвинила Россию в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях» и «проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ноту отправят обратно, когда Москва получит ее оригинал. Она напомнила, что вопросы проведения любых мероприятий на территории Крыма решают только российские власти.

«Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 году и обсуждению не подлежит», - сказала официальный представитель МИД России.

Кристина Сизова