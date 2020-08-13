Военных летчиков наградили медалями на российской авиабазе Хмеймим

Командующий группировкой Вооруженных сил (ВС) России в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко поздравил в среду, 12 августа, российских военных летчиков с Днем Военно-воздушных сил (ВВС) на авиабазе Хмеймим в Сирии. Он вручил 29 летчикам ведомственные медали «За воинскую доблесть» I и II степени, а также медали «За боевые отличия». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По словам Чайко, российские ВВС оказывают братскую помощь сирийскому народу в тесном сотрудничестве с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики, и успешно выполняют задачи в борьбе с международным терроризмом.

«Достижение побед наших Военно-воздушных сил кроется в мастерстве и мужестве летчиков, воспитанных на ярких примерах патриотизма и верности воинскому долгу», — цитирует командующего группировкой телеканал «Звезда».

Он отметил, что с 2015 года российские летчики провели в Сирии более 85 тыс. боевых вылетов.

«Мы всегда будем гордиться подвигами, совершенными нашими летчиками в небе Сирии — подполковником Олегом Пешковым и майором Романом Филипповым, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом», — заключил Чайко.

Ранее в этот же день сообщалось, что музей Победы к празднованию Дня Военно-воздушных сил пригласил на онлайн-экскурсию о советских самолетах времен войны, передает агентство городских новостей «Москва».

День ВВС отмечается в России 12 августа с 2006 года. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1912 году был подписан приказ о создании штата воздухоплавательной части при Главном управлении Генерального штаба российской армии.