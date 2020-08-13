Дегтярев рассказал о загрузке заводов Комсомольска-на-Амуре заказами Минобороны

Заказы Минобороны на строительство серии корветов и истребителей способны обеспечить загрузку судостроительного и авиационного заводов в Комсомольске-на-Амуре на ближайшие 8–10 лет. Об этом 12 августа заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Шесть корветов и несколько десятков Су-35. Это на 8–10 лет заказ. <...> Это огромная поддержка», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Хабаровск».

Контракты с руководством предприятий будут подписаны в рамках форума «Армия», добавил Дегтярев. По его мнению, наличие таких заказов является заслугой жителей Комсомольска-на-Амуре, которые своим трудом доказали, что могут производить самую современную технику и способны выполнить производственный план.

Для реализации заказов предприятиям потребуются дополнительные высококвалифицированные кадры. Этот вопрос будут решать региональные власти.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Хабаровский край сообщил, что Минобороны до конца года планирует заключить с компанией «Сухой» контракт на поставку истребителей Су-35С.

Шойгу сообщил, что по итогам прошлого года оборонные предприятия Хабаровского края освоили порядка 29 млрд рублей, в этом году эта цифра вырастет до 33 млрд. Кроме того, в интересах Минобороны реализуются «десятки долгосрочных государственных контрактов». Также он рассказал о строительстве шести корветов для ВМФ на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).