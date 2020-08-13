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Деловая газета "Взгляд"

Медведев предупредил о возможных ограничениях со стороны США в сфере интернета

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия должна быть максимально готова к возможным ограничительным решениям со стороны Вашингтона, в том числе связанным с интернетом, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что несколько лет назад США, оказывая давление на Россию, обсуждали идею о том, чтобы отрезать страну от системы верификации платежей SWIFT. Сейчас, добавил зампред Совбеза, весьма жесткому давлению со стороны США подвергается Китай, причем часть этих санкций как раз связана с сетью интернет, передает РИА "Новости".

"Поэтому мы должны быть максимально готовы к подобного рода решениям и в будущем и, безусловно, они могут быть связаны с глобальной сетью", – заявил Медведев.

Он также указал, что США контролируют систему управления доменными именами. "Напомню то, что и так все отлично знают. Соединенные Штаты Америки полностью контролируют систему управления доменными именами, определения IP-адресов. Так сложилось. Но на самом деле, если говорить прямо и просто, так быть не должно", - сказал Медведев.

По его словам, США "стремятся использовать интернет как свою вотчину, то есть как инструмент для обеспечения исключительно своих целей". "Достаточно вспомнить даже последние решения администрации действующей в Соединенных Штатах Америки, администрации (президента Дональда) Трампа в отношении владельцев либо там социальных сервисов... и приложений, связанных с ними, все это показывает, что Соединенные Штаты Америки намерены и дальше проводить свою политику в интернете, причем истолковывая решения тех или иных компаний или тех или иных стран исключительно под углом зрения обеспечения собственных национальных интересов, не считаясь ни с международной конкуренцией, ни с какими-либо вообще существующими сегодня международными правилами", – отметил он.

Зампредседателя Совбеза отметил, что "Россия на протяжении многих лет последовательно выступает за равное участие всех государств в управлении интернетом, соответствующие подходы были реализованы в концепции безопасного функционирования интернета, который разработал Минкомсвязи". "Тем не менее, все наши призывы, предложения, которые неоднократно делались, в общем пока не вызвали необходимого отклика на международной арене", – добавил Медведев, отметив, что лишь партнеры России по БРИКС осторожно высказывались на данную тему.

В июне Медведев говорил, что цифровизация всех сфер жизни, которая наблюдается в мире, не должна вызывать риски появления "большого брата" и ограничений прав граждан.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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Минкомсвязь России
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Медведев Дмитрий
Проекты
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