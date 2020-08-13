Первый полет опытного образца модернизированного вертолета Ка-52М

Как сообщило 10 августа 2020 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в Арсеньеве (Приморской Край), в АО "ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52М. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках Гособоронзаказа, так и на экспорт.

Боевой вертолет Ка-52 (с) официальное фото Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, видимо, не имеющее прямого отношения к релизу

"Масштабная реконструкция и техническое перевооружение производства в рамках федеральной целевой программы позволили нам значительно расширить технологические возможности ААК "Прогресс" и приступить к выпуску более совершенной и надежной боевой техники - модернизированных вертолетов Ка-52 в интересах вооруженных сил России. На предприятии созданы новые производственные мощности, ликвидированы "узкие места", произведена замена изношенного оборудования, расширена номенклатура и снижена трудоемкость изготовления изделий. Благодаря достигнутому повышению эффективности производства, производительности труда и качества выпускаемой продукции на сегодняшний день предприятие вышло на новый уровень", - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолёт во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном "Аллигаторе" применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в тёмное время суток в очках ночного видения.

"По поручению Министра обороны Российской Федерации в прошлом году мы приступили к опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения, что сегодня позволило создать новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения. Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета - Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Летные испытания Ка-52М будут проводиться специалистами разработчика - АО "НЦВ Миль и Камов" совместно со специалистами ААК "Прогресс". Часть этапов испытаний будет проведена на территории предприятия-изготовителя, а затем машины будут переданы разработчику. По окончании предварительных сдаточных испытаний будут начаты государственные совместные испытания.

Со стороны bmpd напомним, что в июне 2020 года АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова" ("НЦВ Миль и Камов" холдинга "Вертолёты России") заключило договор с АО "ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" на сумму около 153,5 млн рублей на изготовление и испытания двух опытных образцов модернизированных вернтолетов Ка-52М на базе серийных вертолетов Ка-52.

Согласно документации закупки, доработка вертолетов Ка-52 до уровня Ка-52М, в том числе, включает в себя установку новых бортовых систем: навигационной, прицельной, системы управления огнем и комплекса связи, а также сопряжение с новой крылатой ракетой - "изделием 305".

Доработка двух серийных вертолётов в модернизированный облик Ка-52М должна быть завершена к концу 2020 года, после чего до конца сентября 2022 года должны быть проведены предварительные летные и государственные совместные испытания (ГСИ) Ка-52М.

Ранее в мае 2019 года заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявлял о планах заключить в 2020 году контракт на закупку 114 модернизированных вертолетов Ка-52М "Аллигатор".