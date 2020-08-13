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ЦАМТО

Сухопутные войска Австралии приступили к реализации проекта закупки самоходных гаубиц

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K-9 Vajra
K-9 Vajra.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 августа. Правительство Австралии поручило командованию Сухопутных войск приступить к приобретению дополнительного полкового комплекта самоходных гаубиц и машин поддержки в рамках "Планируемой структуры вооруженных сил 2020" (2020 Force Structure Plan).

Данным объявлением инициирован первый этапа проекта Protected Mobile Fires по закупке 30 самоходных гаубиц, обязательство реализовать который приняло на себя возглавляемое Скоттом Моррисоном новое правительство Австралии в мае 2019 года. По заявлению министра обороны Линды Рейнольдс, реализация проекта соответствует усилиям правительства по обеспечению заказами оборонной промышленности Австралии.

Приобретение предусмотрено вторым этапом проекта LAND 8116. Гаубицы будут собираться и обслуживаться на предприятии в Джилонге (шт.Виктория). В рамках проекта в Джилонге также будут собраны бронированные транспортно-заряжающие машины (Armoured Ammunition Resupply), которые обеспечат более высокую защиту расчета и сократят время перезаряжания гаубиц за счет автоматизированной системы загрузки боеприпасов.

Бронированные транспортно-заряжающие машины будут унифицированы с самоходными гаубицами, что позволит использовать тот же персонал на предприятии в Джилонге для их сборки и обслуживания.

Как предполагается, одним из основных претендентов на поставку станет компания Hanwha Defense Australia с СГ K-9 "Тандер" и транспортно-заряжающими машинами K10. Эта компания уже участвует с БМП AS21 "Редбак" в тендере на поставку СВ Австралии в рамках проекта Land-400 Phase-3 боевых бронированных машин, предназначенных для замены бронетранспортеров M113AS4.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
FC-1
Проекты
Land 400
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