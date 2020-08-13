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Российская газета

На "Армии-2020" впервые покажут средства борьбы с крылатыми ракетами

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Источник изображения: РИА/Пресс-служба ЦВО

Стали известны подробности программы, которую представят на "Армии-2020" ВКС России.

Командующий Военно-воздушными силами - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов дал интервью газете "Красная Звезда". В частности он рассказал о том, что можно будет увидеть в "воздушной" экспозиции Международного венно-технического форума "Армия-2020" .

По словам Сергея Дронова, в динамическом показе примут участие более 20 единиц авиационной техники ВКС России. К ним присоединятся самолеты ВМФ, аэроклуба ВВС, ДОСААФ России и предприятий авипромышленности.

Зрителей ждет авиашоу групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи", "Беркуты" и пилотажной группы "Первый полёт" (на самолётах Як-52).

Также они смогут увидеть реконструкцию воздушного боя с участием техники аэроклуба ВВС и выступление заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной на самолёте Extra.

"На полигоне Алабино вертолеты армейской авиации во взаимодействии с боевыми машинами Сухопутных войск отработают огневое поражение условного противника при прикрытии автомобильных колонн с воздуха. На статической экспозиции планируется представить порядка 60 образцов авиационной техники, в том числе семь беспилотных летательных аппаратов", - сообщил генерал-лейтенант.

Наконец, впервые на форуме 26 августа состоится динамический показ боевых возможностей средств борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками.

Видеотрансляция в режиме реального времени будет осуществляться с полигона Алабино.


Олег Корякин (Казань)

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Россия
Продукция
Як-52
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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