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WarSpot

Индия ускоренно вооружается

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Источник изображения: warspot.ru

Индийские власти решили ускорить закупки вооружений. Вчера, 11 августа, газета The Times of India сообщила о том, что Минобороны Индии одобрило ускоренное выполнение проектов по производству и приобретению новейшего оружия для индийской армии.

«Совет по оборонным закупкам под руководством министра обороны Раджната Сингха решил ускорить реализацию планов по модернизации находящихся на вооружении ВВС 90 средневысотных беспилотных летательных аппаратов Haron израильского производства и оснастить их высокоточным оружием для поражения наземных целей. Оно будет включать авиабомбы с лазерным наведением, ракеты класса «воздух–поверхность» и противотанковые управляемые ракеты воздушного базирования», – заявили представители индийского военного ведомства.

Учебно-тренировочный самолёт HTT-40 производства индийской компании HAL

Источник изображения: janes.com

Кроме того, одобрено приобретение у США 30 беспилотников большой дальности MQ-1 Predator и их морских модификаций. Также решено ускорить начало производства около 700 000 автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Ltd, закупку 106 учебно-тренировочных самолётов HTT-40 у компании HAL, 76-мм скорострельных артиллерийских установок для кораблей ВМС и высокоточных боеприпасов для 125-мм орудий.

Ускоренная закупка вооружений на сумму 1,17 млрд долларов пройдёт на фоне сохраняющейся военной напряжённости на спорной территории Ладакх, возникшей из-за недавних столкновений индийских и китайских военнослужащих.

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Страны
Израиль
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
Компании
HAL
Проекты
БПЛА
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