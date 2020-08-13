Национальная трагедия: в России вспоминают «Курск»

В России вспоминают погибших подводников с АПЛ «Курск»

В России 12 августа вспоминают экипаж подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года в Баренцевом море. Памятные мероприятия прошли в городах по всей стране. В Мурманске на кораблях приспускают флаги, а в храмах поминают утонувших подводников.

Двадцать лет исполняется в среду, 12 августа, со дня гибели подводной лодки «Курск». Памятные мероприятия, приуроченные к траурной годовщине, проходят по всей стране.

В Мурманске, сообщает Северный флот России, утром в православных церквях флотских гарнизонов состоялись поминальные службы. На кораблях и субмаринах приспущены флаги и объявлены минуты молчания.

В Видяево, где расположена одноименная военно-морская база, у мемориала морякам «Курска» состоялся митинг, а экипажи прошли торжественным маршем под памятником, отдав воинские почести погибшим подводникам.

В Николо-Богоявленском соборе в Санкт-Петербурге панихида по «курянам» состоялась в полдень. «На панихиде будут поименно названы все члены экипажа, независимо от их вероисповедания», - заявлял накануне глава Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

На Серафимовском кладбище северной столицы в два часа дня к подножию мемориала погибшим подводникам с «Курска» возлагают цветы и венки - в присутствии роты почетного караула.

Возлагали цветы погибшим подводникам и в Курске - у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны собралось множество горожан, депутаты местных законодательных органов, родственники погибших моряков из Курской области.

В Екатеринбурге в 20-ю годовщину гибели атомной подлодки «Курск» художники из команды SPEKTR в четвертый раз восстановили на набережной Городского пруда «невидимый памятник» - едва заметную надпись «Курск» 11-метровыми буквами, которые становятся заметны во время дождя.

Почтили память погибших подводников и на Брянщине - в маленьком городке Погар. В местном сквере Славы собрались ветераны-моряки и почтили память погибших товарищей.

«Среди погибших героев был наш земляк Виталий Солорев, уроженец Стародубского района. В торжественной тишине звучали воспоминания о службе, военном братстве, друзьях и командирах», - передает местное издание «Стрела».

Катастрофа атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года. За два дня до гибели «Курск» вышел в море на морские учения Северного флота. Экипаж должен был осуществить учебный пуск крылатой ракеты и торпедировать отряд боевых кораблей условного противника. На борту АПЛ находились 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Командовал подводным крейсером капитан 1-го ранга Геннадий Лячин.

После успешного осуществления учебных стрельб «Курск» перестал выходить на связь. Вечером того же дня ситуация была объявлена аварийной, были начаты поиски. На следующий день гидроакустики крейсера «Петр Великий» обнаружили АПЛ «Курск» лежащим на грунте на глубине 108 метров.

На борту находились 118 подводников, из них после потопления субмарины оставались в живых 24 человека. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников оставил записку с именами 23 матросов, находившихся в турбинном зале на корме лодки. Их тела были обнаружены водолазами 21 августа - спустя 9 дней после аварии.

Долгое время власти не могли установить, что стало причиной гибели АПЛ «Курск». В интервью американскому журналисту Ларри Кингу в сентябре 2000 года президент РФ Владимир Путин заявил: «Она утонула».

В 2002 году была опубликована официальная версия катастрофы - из-за утечки пероксида водорода, одного из топливных компонентов торпеды, в отсеке с боеприпасами начался пожар и взрывы, разрушившие сразу несколько отсеков подлодки.

В 2018 году Путин признал, что причиной гибели «Курска» стало плачевное состояние российского ВМФ после развала СССР. Президент назвал трагедию «Курска» «колоссальной», и отметил, что «[нечего] греха таить: мы знаем, в каком состоянии находились тогда [армия и флот]». Президент отметил, что корпус лодки из-за произошедшего пожара в торпедном отсеке и детонации боезапаса «практически лопнул», и подобного забывать никак нельзя.

Он отметил также, что тогда сразу было трудно осознать всю катастрофическую трагичность гибели «Курска», и лишь спустя некоторое время «это развернулось в полном объеме и в полный рост».

Иван Жуковский