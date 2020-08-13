Национальная трагедия: в России вспоминают «Курск»

В России вспоминают погибших подводников с АПЛ «Курск»
В России 12 августа вспоминают экипаж подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года в Баренцевом море. Памятные мероприятия прошли в городах по всей стране. В Мурманске на кораблях приспускают флаги, а в храмах поминают утонувших подводников.
Двадцать лет исполняется в среду, 12 августа, со дня гибели подводной лодки «Курск». Памятные мероприятия, приуроченные к траурной годовщине, проходят по всей стране.
В Видяево, где расположена одноименная военно-морская база, у мемориала морякам «Курска» состоялся митинг, а экипажи прошли торжественным маршем под памятником, отдав воинские почести погибшим подводникам.
В Николо-Богоявленском соборе в Санкт-Петербурге панихида по «курянам» состоялась в полдень. «На панихиде будут поименно названы все члены экипажа, независимо от их вероисповедания», - заявлял накануне глава Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
На Серафимовском кладбище северной столицы в два часа дня к подножию мемориала погибшим подводникам с «Курска» возлагают цветы и венки - в присутствии роты почетного караула.
Возлагали цветы погибшим подводникам и в Курске - у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны собралось множество горожан, депутаты местных законодательных органов, родственники погибших моряков из Курской области.
Почтили память погибших подводников и на Брянщине - в маленьком городке Погар. В местном сквере Славы собрались ветераны-моряки и почтили память погибших товарищей.
«Среди погибших героев был наш земляк Виталий Солорев, уроженец Стародубского района. В торжественной тишине звучали воспоминания о службе, военном братстве, друзьях и командирах», - передает местное издание «Стрела».
Катастрофа атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года. За два дня до гибели «Курск» вышел в море на морские учения Северного флота. Экипаж должен был осуществить учебный пуск крылатой ракеты и торпедировать отряд боевых кораблей условного противника. На борту АПЛ находились 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Командовал подводным крейсером капитан 1-го ранга Геннадий Лячин.
На борту находились 118 подводников, из них после потопления субмарины оставались в живых 24 человека. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников оставил записку с именами 23 матросов, находившихся в турбинном зале на корме лодки. Их тела были обнаружены водолазами 21 августа - спустя 9 дней после аварии.
Долгое время власти не могли установить, что стало причиной гибели АПЛ «Курск». В интервью американскому журналисту Ларри Кингу в сентябре 2000 года президент РФ Владимир Путин заявил: «Она утонула».
В 2018 году Путин признал, что причиной гибели «Курска» стало плачевное состояние российского ВМФ после развала СССР. Президент назвал трагедию «Курска» «колоссальной», и отметил, что «[нечего] греха таить: мы знаем, в каком состоянии находились тогда [армия и флот]». Президент отметил, что корпус лодки из-за произошедшего пожара в торпедном отсеке и детонации боезапаса «практически лопнул», и подобного забывать никак нельзя.
Он отметил также, что тогда сразу было трудно осознать всю катастрофическую трагичность гибели «Курска», и лишь спустя некоторое время «это развернулось в полном объеме и в полный рост».
Иван Жуковский