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bmpd.livejournal.com

F-35 в "режиме зверя"

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Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в F-35 в "режиме зверя"

F-35A в "режиме зверя" с одной УР AIM-9X и шестью 500-фунтовыми (227 кг) УАБ GBU-12 с лазерным наведением - четыре под крыльями и две в отсеке вооружения (AFB Luke, Arizona) © Senior Airman Alexander Cook/USAF

В режиме "стелс" F-35A максимально может нести на четырех точках подвески во внутреннем отсеке вооружения до 2,6 тонн нагрузки. Но если обстановка позволяет пренебречь малой заметностью и дальностью полета, с внешней подвеской максимальная нагрузка увеличивается до 10 тонн. Такой вариант называется "режим зверя" (Beast Mode).

Арсенал вооружения F-35 © Lockheed Martin

В рамках программы так называемого "базового курса союзных F-35" (allied F-35 basic course) на авиабазе Люк в Аризоне семь самолетов F-35A, летно-подъемный и наземный персонал ВВС Норвегии вместе со своими коллегами из других стран начали отрабатывать полеты в "режиме зверя", чтобы быть готовыми к существенному изменению ставших привычными характеристик машины, особенно при взлете и посадке.

У норвежских пилотов еще не стерлись из памяти не самые приятные воспоминания, когда срочно пришлось переучиваться. Сначала перед афганской эпопеей в 2002 году у датчан взяли в аренду подвесные контейнеры Sniper для целеуказания УАБ, потом в 2011 году перед операцией НАТО Unified Protector в Ливии у голландцев позаимствовали контейнеры РЭБ ALQ-131, да и одновременный переход на использование УР AIM-120 был не очень комфортным, мягко говоря. Только перед самым вылетом в Суду на Крите пилоты впервые испытали, как изменилось поведение в воздухе F-16 с "трехметровыми телефонными столбами Amraam на законцовках крыльев", как описывал это позднее один из участвовавших летчиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливия
Норвегия
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
F-35
F-35A
GBU-12
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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