Новый Sukhoi Superjet получит модернизированные шасси и кислородные системы

Усовершенствованные шасси, новейшие кислородные системы и современная система контроля вибрации двигателя – все эти особенности будут представлены у нового самолета Sukhoi Superjet (SSJ-New), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

В мае 2019 года авиалайнер SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил жесткую посадку. В результате у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из-за случившегося погибли 41 человек из 78 находившихся на борту.

«Госкорпорация «Ростех» создает ряд систем для перспективного авиалайнера SSJ-New. Самолет получит усовершенствованные шасси, новейшие кислородные системы, а также систему контроля вибрации двигателя. Контракты на их разработку и испытания заключены между предприятиями холдинга «Технодинамика» и корпорацией «Иркут», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что лайнер получит новое кислородное оборудование со встроенными сигнализаторами барометрического давления, предназначенное для предотвращения кислородного голодания пассажиров и экипажа при аварийной разгерметизации на высотах до 12 тысяч метров.

Как отмечают в пресс-службе «Ростех» со ссылкой на индустриального директора авиакомплекса «Ростеха» Анатолия Сердюкова, к испытаниям прототипов систем контроля вибрации двигателя и кислородного оборудования планируется приступить уже в следующем году.