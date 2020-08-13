Войти
Военно-промышленный курьер

Новый Sukhoi Superjet получит модернизированные шасси и кислородные системы

436
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Усовершенствованные шасси, новейшие кислородные системы и современная система контроля вибрации двигателя – все эти особенности будут представлены у нового самолета Sukhoi Superjet (SSJ-New), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

В мае 2019 года авиалайнер SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил жесткую посадку. В результате у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из-за случившегося погибли 41 человек из 78 находившихся на борту.

«Госкорпорация «Ростех» создает ряд систем для перспективного авиалайнера SSJ-New. Самолет получит усовершенствованные шасси, новейшие кислородные системы, а также систему контроля вибрации двигателя. Контракты на их разработку и испытания заключены между предприятиями холдинга «Технодинамика» и корпорацией «Иркут», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что лайнер получит новое кислородное оборудование со встроенными сигнализаторами барометрического давления, предназначенное для предотвращения кислородного голодания пассажиров и экипажа при аварийной разгерметизации на высотах до 12 тысяч метров.

Как отмечают в пресс-службе «Ростех» со ссылкой на индустриального директора авиакомплекса «Ростеха» Анатолия Сердюкова, к испытаниям прототипов систем контроля вибрации двигателя и кислородного оборудования планируется приступить уже в следующем году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ИРКУТ НПК
Ростех
Технодинамика
Персоны
Сердюков Анатолий
Похожие новости
13.08.2020
Новому SSJ решили усовершенствовать шасси
09.11.2018
Сердюков пообещал выручку авиакластера в 1 трлн после присоединения ОАК
17.10.2018
Тормозной путь НК-93
10.02.2015
92 года – полет нормальный
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:33
  • 1
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 11:27
  • 1
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 11:26
  • 60
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 11:14
  • 3
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:06
  • 2123
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая
  • 13.08 10:26
  • 41
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 05:36
  • 4
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 02:30
  • 14
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 12.08 22:14
  • 4
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 22:03
  • 19
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 21:56
  • 20
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 12.08 21:34
  • 3
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 21:04
  • 24
Призыв к пересмотру политики США в отношении России