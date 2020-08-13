Разрушение вражеских мифов о «Нептуне» и о мощной «Ольхе» как об оптимуме: интервью с Олегом Коростелевым (Defense Express? Украина):

Несмотря на то, что новейшие украинские ракетные комплексы «Нептун» и «Ольха», по мнению экспертов, это всего лишь копии советских разработок, Украина считает их достижением своего ОПК. В комментарии Defense Express гендиректор ГККБ «Луч» рассказывает о возможностях этого оружия и называет «российским мифом» информацию о неспособности Украины организовать серийное производство таких комплексов.

«Нептун» и «Ольха» стали основными элементами ракетного щита Украины, который был создан за считанные годы

Вокруг ракетного комплекса "Нептун", который уже завершил государственные испытания, уже сформировалось несколько мифов. Делом их разрушения занялся Defense Express, пообщавшись с генеральным конструктором ГККБ "Луч" Олегом Коростелевым, который также рассказал о возможностях создания более дальнобойной версии ракетной системы "Ольха".

Мифы о "Нептуне"

С момента появления первой фотографии ракеты Р-360 "Нептун" в 2015 году кремлевская пропаганда начала массированную информационную атаку, пытаясь скомпрометировать разработку украинской крылатой ракеты.

С самого начала Кремль начал тиражировать миф о схожести ракеты Р-360 с еще советской Х-35, которая сейчас находится на вооружении армии РФ в составе комплекса "Бал". По сути - это копия, а значит и переживать нечего.

Просто в Кремле должны были что-то придумать, чтобы объяснить населению, как Украине удалось за несколько лет создать то, на что у СССР ушло двадцать лет, именно столько создавалась ракета Х-35. А ее интеграция в комплекс береговой обороны заняла уже в Российской Федерации около десяти лет.

Действительно, Р-360 имеет некоторые общие черты с Х-35. Но и Х-35 имеет много общего с американской Harpoon, с французской Exocet, японской ASM-2, шведской RBS-15, британской Sea Eagle, турецкой Atmaca и многими другими противокорабельными ракетами.

"Все противокорабельные ракеты построены по одинаковой схеме. Они имеют стартовый двигатель, который должен разогнать ракету после старта, после чего включается маршевый двигатель. Все они построены по обычной аэродинамической модели - спереди крылья, позади рули. Потому что это наиболее удачные и отработанные решения.

Но все они совершенно разные - разные головки самонаведения, двигатели, детали корпуса, радиовысотомеры… Комплект чертежей на ракету - всегда уникальный. И "Нептун" это такая же уникальная ракета собственной разработки", - подчеркнул во время интервью Defense-Express генеральный конструктор - генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев.

Еще один миф Кремля - Украина не может производить "Нептун" серийно, мол, собирают его в единичных экземплярах только для показательных пусков. В то же время, согласно планам командования Военно-морских сил ВСУ, первый дивизион ЖК-3350МЦ "Нептун" должен стать в строй уже в 2021 году, и всего в первой очереди будут развернуты три дивизиона: на Азовском и на Черном морях. И для выполнения этих задач производственных мощностей украинской оборонки более чем достаточно.

"Технологический цикл изготовления комплекса "Нептун" составляет девять месяцев. Три месяца уходит на закупку всех материалов и комплектующих, еще три на изготовление и еще три для проведения всех испытаний, как отдельных частей, так и изделия в целом. Таким образом, мы можем поставить серийный дивизионный комплект за девять, максимум двенадцать месяцев", - говорит Олег Коростелев.

Добавив при этом, что любой запуск в производство требует высокого напряжения конструкторского коллектива и всех производственников, которые будут привлечены к созданию вооружения, как соисполнители.

"Ольха" - оптимум

Высокоточная ракетная система "Ольха" уже серийно поставляется для Вооруженных сил, а производство ее модернизированной версии - "Ольха-М" должно начаться уже в 2021 году. Модернизированная "Ольха" имеет дальность действия сто двадцать километров, поэтому у Defense Express возник вопрос относительно перспектив разработки более дальнобойной версии.

"Эффективность таких ракетных систем, как "Ольха", оценивается по совокупности параметров - вес боевой части, дальность действия и точность. В системе "Ольха", которая должна использовать пусковую установку от "Смерча", нами был достигнут оптимум: сто двадцать километров дальности, около двести пятьдесят килограмм боевой части и точность в пределах считанных метров. Но любое увеличение дальности повлечет за собой уменьшение веса боевой части. Технически возможно создать "Ольху", которая будет лететь на расстояние двести километров, но нести она будет уже пятьдесят килограммов взрывчатки. То есть боевая эффективность такой системы будет минимальная", - пояснил Олег Коростелев.

Кроме того, генконструктор добавил, что кроме оптимального сочетания дальности, точности и боевой мощи, "Ольха" имеет еще одно преимущество - это цена, которая была достигнута в результате того, что ракета не использует дорогие многоканальные системы наведения и управления.

""Ольха" - это одноканальная ракета, она дешевле чем "Точка" или "Искандер", потому что у нее более простая система управления. Если бы мы проектировали классическую трехканальную ракету, то ее цена была бы в разы выше. Однако достижение высокой точности потребовало решения сложных конструкторских задач. "Ольха" относится к самым сложным в аэродинамическом плане ракет. Она вращается вокруг своей оси с частотой в 8-15 оборотов за секунду (вращательное движение нужно для обеспечения устойчивости в полете - прим. ред.)", - отметил Олег Коростелев.

Это означает, что "Ольха" может 8-15 раз за секунду перекладывать рули, а ее электроника, спутниковая и инерционная система наведения, выдержать такую нагрузку. Кроме того скорость "Ольхи" - более 3 тысяч 500 км/час. Именно на таких скоростях появляется высокий нагрев и поперечные колебания, которые нужно гасить.

Таким образом, для того, чтобы создать высокоточную "Ольху" необходимо было решить сверхсложную задачу не простыми, но продуктивными способами. И именно благодаря коллективу ГККБ "Луч" "Ольха" оказалась относительно дешевым и высокотехнологичным оружием.

В то же время, как и в случае с "Нептуном" серийное производство "Ольхи" не вызывает каких-либо сложностей, ГККБ "Луч" может производить их в значительно большем количестве, чем заказывает Минобороны.

"Мы можем производить "Ольху" в 3-4 раза больше, чем заказывают. То есть финансовый ресурс не покрывает наши возможности. Но вопрос количества "Ольхи", которая закупается для Вооруженных сил Украины, это вопрос доктрины и решения тех задач, которые стоят перед минобороны", - подчеркнул Коростелев.

Олег Катков