Россия отмечает День Военно-воздушных сил

Сегодня в России замечательный праздник - день Военно-воздушных сил. Его по праву можно считать не профессиональным, а общенациональным. Ведь российская военная авиация - гордость не только причастных к ней людей, но и всех граждан РФ - патриотов нашей Родины. "Все выше и выше" поднимаются пилоты в небо, "все выше и выше" становятся летно-технические возможности отечественных боевых самолетов и вертолетов. А с ними растет авторитет Российской армии в целом и нашей страны на международной арене.

До реформы 2015 года ВВС России были отдельным видом Вооруженных сил, у которого славная, без преувеличения героическая история. Военная авиация у нас начала зарождаться еще в первом десятилетии двадцатого века, когда крупнейший ученый, прародитель аэродинамики как науки Н.Е. Жуковский создал аэродинамический институт в Кучино под Москвой. Но официально признанный день рождения ВВС - 12 августа 1912 года: в этот день генерал-майор М.И. Шишкевич взял под свое управление все подразделения в организованной к тому времени Воздухоплавательной части Генерального штаба. На тот момент Императорский военно-воздушный флот России, созданный в 1910 году, уже вовсю осваивал небо.

Серьезным испытанием для армии и всего российского народа стало участие в Первой мировой войне, где героически сражались и наши боевые летчики. Вначале самолеты применялись для разведки и корректировки артиллерийского огня. Но вскоре их стали использовать и для бомбардировки противника. С появлением истребителей в практику вошли воздушные бои. Российский пилот Петр Николаевич Нестеров, прославившийся фигурой высшего пилотажа "мертвая петля", первым в мире совершил воздушный таран.

Преемником Императорского военно-воздушного флота России стал Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот, преобразованный в дальнейшем в Военно-воздушные силы РККА, а далее - в Военно-воздушные силы Вооруженных сил СССР. Этот путь приходилось преодолевать в сложных политических и экономических условиях. Необходимо было выдерживать конкуренцию в мире - пропорционально прогрессу в науке и технике развивалась мировая военная авиация. И наша страна со столь ответственными задачами справилась: мы всегда, даже в самые трудные времена, находились в "авангарде" этого процесса. В советские годы на небосклоне мирового авиастроения зажглись такие "звезды", как Н.Н. Поликарпов, А.Н. Туполев, П.О. Сухой, А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, В.М. Петляков, А.И. Микоян и М.И. Гуревич. Были построены знаменитые предприятия авиационной промышленности и конструкторские бюро, за разработками которых охотились мировые спецслужбы. Высшие летные училища не отставали в подготовке достойных пилотов для эксплуатации столь сложной техники.

Великая Отечественная война стала самым жестким и жестоким, но в то же время и самым героическим "полигоном" для наших пилотов. Иван Никитович Кожедуб, Александр Иванович Покрышкин, Николай Дмитриевич Гулаев, Григорий Андреевич Речкалов, Виталий Иванович Попков, Николай Михайлович Скоморохов - имена этих асов знает весь мир.

Знает и Алексея Петровича Маресьева, который, будучи тяжело раненым, восемнадцать дней ползком пробирался по лесам и через болота к своим. Он лишился ног, но позже вернулся в воздушный строй на протезах. Знает и Николая Францевича Гастелло, совершившего огненный таран. Все эти легендарные пилоты являются достоянием не только советской, но и мировой военной авиации. На них хотели быть похожи мальчишки многих поколений. С них брали пример, их подвигами воодушевлялись.

В летные училища никогда не зарастала "народная тропа" абитуриентов. Никогда, даже в кризисные годы, когда многие гражданские факультеты стали не престижными и не востребованными по экономическим и прочим утилитарным соображениям, летные вузы не испытывали недобора.

В летчики идут и сегодня. Ежегодно количество абитуриентов Краснодарского военного высшего авиационного училища летчиков и Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и двух ее филиалов в Сызрани и Челябинске (в этих вузах готовят лучших пилотов и авиатехников) превышает несколько тысяч. Более 5 тысяч абитуриентов насчитывается и в нынешнем году. В чем секрет? С момента первого взлета боевого воздушного судна отечественных ВВС прошло больше века. Наша Родина пережила много потрясений, превратилась из России в СССР, потом снова в Россию. Менялись формы правления и государственный строй, национальная идеология и политические векторы. Но на протяжении всего этого времени слава нашей военной авиации ни на миг не угасала, а только всё больше крепла. Этим и объясняется та невероятная гордость, которая охватывает ребят и зовет в небо. Романтика профессии, понятна каждому, кто к ней принадлежит. Однако военная авиация - это, прежде всего, огромная ответственность, колоссальная повседневная работа, во многом рутинная, подчас абсолютно будничная. Но без этого невозможно обеспечить защиту Родины с самого уязвимого и проницаемого рубежа - воздушного.

В 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны сформирован новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы. ВВС в настоящее время не вид, а род войск, роль и значение которого с каждым годом только возрастают. Ни для кого не секрет, что современные войны начинают вестись в воздухе. И определяющим среди прочих факторов является именно господство в воздухе, которое достигается не количеством, а качеством авиационной техники и умением ее пилотов. Конечно, не хочется в такой радостный день говорить о негативных явлениях. Но международная напряженность не ослабевает, поэтому угрозу войны в реалиях 21-го века нельзя исключать и списывать со счетов.

ВВС России сегодня являются грозой недружественных нам стран и сил. В ходе контртеррористической операции в Сирии наша авиационная техника и пилоты проявили себя наилучшим образом, позволили освободить запросившую нашу помощь арабскую республику от захвативших ее террористических бандформирований. Но останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому развитие и совершенствование российской военной авиации происходит постоянно.

Более 100 новых самолетов и вертолетов ежегодно поступает на вооружение ВВС России - это без учета модернизированных образцов. Сегодня военный авиапарк составляют тысячи современных, высокотехнологичных боевых самолетов и вертолетов. Сложно сказать, чем или кем больше славятся ВВС России: техникой или летчиками. Думаю, правильнее и правдивее всего сказать, что и крылатые машины, и их пилоты и штурманы под стать друг другу. И это объяснимо: ведь современные предприятия авиапромышленности и высшие летные учебные заведения являются достойными продолжателями лучших традиций, заложенных в советские годы.

В этот замечательный день хочу поздравить всех наших соотечественников и прежде всего летчиков и ветеранов ВВС России, и не только их. За нашими успехами в небе стоит труд многих специалистов, которые работают здесь, на земле. Поэтому поздравляю также инженеров, конструкторов, авиатехников и авиамехаников, весь персонал авиационных предприятий, метеорологов, диспетчеров, инструкторов, преподавателей специализированных вузов. Желаю всем крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и энергии, мирного неба над головой, а также успехов в труде на благо России!

Виктор Бондарев (председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ, генерал-полковник, Герой России)