Войти
Российская газета

Жесткую посадку МиГ-31 без колеса показали на видео

615
0
0
Источник изображения: rg.ru

Видео жесткой посадки истребителя-перехватчика МиГ-31 в пермском аэропорту Большое Савино опубликовали в соцсети.

У него было разрушено колесо задней стойки шасси. На кадрах видно, что из-за поломки уже началось возгорание, но самолет все же сел в штатном режиме.

Как пояснили в пресс-службе ЦВО, профессиональные действия экипажа позволили спасти машину и избежать жертв.

Стоит пояснить, что в этот день молодые летчики МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка ЦВО выполняли первые полеты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы. Они совершили подъем на высоту около 20 тысяч метров. Вышло так, что внештатная ситуация тоже стала частью учений. И летчики достойно справились с испытанием.


Олег Корякин (Казань)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.07.2013
Ракетный меч США
04.06.2013
У военных повышенное внимание к воздуху
15.06.2011
ОАО "Авиапром" наращивает вклад в модернизацию и развитие авиационной промышленности России
22.08.2008
Сирия заинтересована в приобретении российских систем ПВО и противотанковых ракетных комплексов - источник
15.04.2008
"Мы ждали этого 20 лет!.." Система ПВО обретает второе дыхание
12.04.2007
«ТРИУМФ» — на стороне сильных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:33
  • 1
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 11:27
  • 1
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 11:26
  • 60
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 11:14
  • 3
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:06
  • 2123
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая
  • 13.08 10:26
  • 41
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 05:36
  • 4
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 02:30
  • 14
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 12.08 22:14
  • 4
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 22:03
  • 19
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 21:56
  • 20
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 12.08 21:34
  • 3
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 21:04
  • 24
Призыв к пересмотру политики США в отношении России