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Вестник Мордовии

"Т-14" "Армата" стали мишенями для M1A1 AIM "Абрамс" армии Австралии

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Источник изображения: Фото: twitter.com/GaardTech

Экипажи M1A1 AIM "Абрамс" сухопутных войск Автралии теперь будут практиковаться вести боевые действия с Т-14 "Армата".

Для этого известная компания GaardTech из Брисбена начала производство мишеней, выполненных в виде новейших российских танков. Судя по фотографиям, они довольно-таки детально воспроизводят этот образец отечественной техники.

Источник изображения: Фото: twitter.com/GaardTech

Кроме этого, умельцы из страны кенгуру готовы снабдить своих клиентов целями в виде Т-90А, Т-80БВ, а также БМП-2 и БМП-3.

Также компания изготавливает движущиеся объекты, которые могут маневрировать на поле учебного боя, что повышает реалистичность происходящего.

Источник изображения: Фото: twitter.com/GaardTech

Что интересно, эти "танки" имеют такую же тепловую сигнатуру, как и настоящие.

Многих удивит, почему Австралия готовится к войне с техникой российского производства, но это государство является верным союзником США и охотно направляет свои воинские контингенты во все горячие точки: от Вьетнама до Ирака.

Источник изображения: Фото: twitter.com/GaardTech

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Вьетнам
Ирак
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
БМП-2
БМП-3
Т-80
Т-90 "Владимир"
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