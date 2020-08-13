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Деловая газета "Взгляд"

В Германии заявили об утрате США роли гаранта порядка в мире

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Капитолий. Архивное фото
Капитолий, США. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Михалев

Вашингтон после выхода из многосторонних соглашений полностью утратил роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий – глава UNA-Germany («Немецкое общество ООН»), которая информирует общественность Германии о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.

"Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН", – заявил он, добавив, что "в ООН могут только ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США".

По словам Дцембрицкого, "США, Ближний и Центральный Восток, включая Иран, Йемен, Сирию и Ливию, как и изменение климата", формируют крупнейшие очаги конфликтов в настоящее время. Эта тенденция обострилась на фоне пандемии коронавируса, когда "Бразилия и США управляются популистами, которые частично безответственным путем подвергают здоровье своего населения риску и замалчивают болезнь", передает РИА "Новости".

"Такие правительства не являются частью решения наших глобальных проблем, они являются частью проблемы. Популистские и националистические течения всегда заходят в тупик. Они не могут разрешить сегодняшние многочисленные трансграничные кризисы и уже терпят неудачу в своей собственной стране", – добавил глава UNA-Germany.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Европа должна относиться к главе Белого дома Дональду Трампу как к "аномалии". По его словам, деятельность Трампа не является последовательной политикой.


Алина Назарова

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