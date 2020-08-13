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Деловая газета "Взгляд"

Новому SSJ решили усовершенствовать шасси

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Новый самолет Sukhoi Superjet (SSJ-New) получит усовершенствованные шасси, а также новейшие кислородные системы и систему контроля вибрации двигателя, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

"Госкорпорация "Ростех" создает ряд систем для перспективного авиалайнера SSJ-New. Самолет получит усовершенствованные шасси, новейшие кислородные системы, а также систему контроля вибрации двигателя. Контракты на их разработку и испытания заключены между предприятиями холдинга "Технодинамика" и корпорацией "Иркут", – передает РИА "Новости" сообщение госкорпорации.

SSJ-New будет оснащен новыми шасси с улучшенной амортизацией и системой контроля параметров. Усовершенствованная конструкция шасси позволит сделать посадку более комфортной для пассажиров и экипажа. Система контроля вибрации двигателя разрабатывается с использованием последних технологий проектирования автоматических систем управления силовыми установками. Она предназначена для контроля работы и предупреждения неисправностей двигателей.

Кроме того, лайнер получит новое кислородное оборудование со встроенными сигнализаторами барометрического давления. Система предназначена для предотвращения кислородного голодания пассажиров и экипажа при аварийной разгерметизации на высотах до 12 тыс. метров. Также кислородное оборудование может использоваться для профилактического питания кислородом членов экипажа в нормальных условиях полета.

Со ссылкой на индустриального директора авиакомплекса "Ростеха" Анатолия Сердюкова в сообщении отмечается, что к испытаниям прототипов систем контроля вибрации двигателя и кислородного оборудования планируется приступить в следующем году. Заключенные соглашения предусматривают разработку, изготовление, испытания и техсопровождение оборудования на всех этапах производства и эксплуатации лайнеров. Сейчас ведется разработка техпроектов, затем предприятия приступят к изготовлению опытных образцов и испытаниям систем в составе стенда имитации условий полета "Электронная птица".

Ранее в России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ "Ту" по сравнению с "Суперджетом".


Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Ту-334
Компании
ИРКУТ НПК
Ростех
Технодинамика
Персоны
Сердюков Анатолий
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