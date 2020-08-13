Шойгу проверил работу авиазавода, производящего Су-35С и Су-57

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в Минобороны РФ.

«Шойгу проверил работу КнААЗ, производящего истребители Су-35С и Су-57», – отмечается в сообщении.

Глава военного ведомства проинспектировал готовность механообрабатывающей части завода, в том числе цеха обработки алюминиевых сплавов (одного из самых современных в России), к выполнению масштабного гособоронзаказа.

Большое внимание было уделено агрегатно-сборочному производству, где уже в течение нескольких лет успешно действует поточная линия по строительству Су-35С. Агрегаты самолета поступают в специализированные цеха по сборке составных частей фюзеляжа, который в дальнейшем передается в цех окончательной сборки, где проводится стыковка крыльев, килей, шасси, наполнение самолета электро- и радиооборудованием, установка двигателей. После этого самолет отправляется на летно-испытательную станцию, где идет проверка и отработка всех систем, а также летные испытания.

Параллельно в агрегатно-сборочных цехах идет поэтапная реализация проекта поточной линии для сборки истребителей 5-го поколения Су-57.

Как доложил гендиректор КнААЗ Илья Тарасенко, по действующему контракту предприятие должно построить до 2028 г. 76 самолетов Су-57.

В соответствии с гособоронзаказом в этом году уже переданы 4 машины Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи», причем одна из них досрочно. До конца года в ВКС России поступят еще 6 Су-35С.

Су-35С – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, превосходящий существующие российские и зарубежные истребители поколений 4 и 4+ и приближающийся по своим характеристикам к самолетам пятого поколения. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.