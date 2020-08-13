Амурский судостроительный завод готов построить еще шесть корветов проекта 20380

Министерство обороны России рассматривает возможность заказать Амурскому судостроительному заводу (АСЗ) постройку еще шести корветов проекта 20380. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе визита на предприятие.

«Шойгу проверил работу АСЗ, на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России», – отмечается в сообщении Минобороны РФ.

На АСЗ, где Шойгу сопровождал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, министр сказал, что прибыл туда для того, чтобы «лично разобраться, готово ли предприятие не только выполнить ГОЗ, но и принять решение о его способности построить еще 6 корветов за 8 лет».

Министр подчеркнул, что это «рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет – 15 млрд и более 100 млрд – в федеральный бюджет, ритмичность работы предприятия до 2028 года».

В ответ на заверения руководства АСЗ, что завод готов, но многое будет зависеть от кооперации, он сказал: «Если вы головной исполнитель, вы должны за это отвечать. Мне уже видно, что нужны серьезные капитальные вложения и плотное взаимодействие с руководством края». В ответ врио губернатора Дегтярев заявил, что край «готов помочь предприятию с подбором высококвалифицированных кадров».

ОАО «Амурский судостроительный завод» – многопрофильное предприятие, производственные мощности которого включают корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное, электромонтажное, трубное, машиностроительное, металлургическое, малярное производства, испытательный центр материалов и изделий, участок гальванических покрытий.

В настоящее время на мощностях Амурского судостроительного завода по контрактам с Минобороны РФ выполняется строительство корветов проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий». Кроме того, ведется строительство малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Ржев», «Удомля», «Уссурийск», которые были заложены в 2019 году, а также МРК «Павловск», закладка которого состоялась в 2020 году.