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ЦАМТО

ВВС Франции получили первые два разведывательных самолета ALSR

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Beechcraft King Air 350ER
Самолет Beechcraft King Air 350ER в разведывательном варианте EMARSS.
Источник изображения: www.flightglobal.com

ЦАМТО, 12 августа. ВВС Франции получили первые два легких турбовинтовых разведывательных самолета ALSR (Avion Leger de Surveillance et de Reconnaissance), сконфигурированных на базе самолета "Кинг Эйр-350" компании Beechcraft.

В церемонии приемки самолетов приняла участие министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Закон о военных программах (LPM) ВС Франции предусматривает поставку ВВС страны восьми самолетов ALSR к 2030 году.

Как стало известно, в рамках плана по формированию компонента аэрокосмической поддержки ВС страны заказ на третий самолет ALSR будет заключен раньше (с расчетом на его поставку заказчику в 2023 году вместо 2027 года, как планировалось первоначально).

Как уже сообщал ЦАМТО, Генеральный директорат по вооружениям МО Франции 22 июня 2016 года заключил с компаниями Sabena Technics и Thales контракт на поставку легких самолетов, оснащенных оборудованием для ведения наблюдения и разведки. С американской стороны подрядчиком проекта выступает CAE Aviation. По неофициальной информации, стоимость соглашения составила 50 млн. евро.

Соглашение предусматривало поставку двух систем, в состав каждой из которых входят самолет "Кинг Эйр-350", электрооптические датчики, различное оборудование для радио- и радиотехнической разведки (SIGINT), видовой разведки (IMINT), а также наземные станции для подготовки к полету, сбора и обработки информации. В перспективе в состав полезной нагрузки может войти система обнаружения движущихся целей (GMTI).

Причиной закупки является возросшая потребность командования ВС Франции в получении разведывательной информации в связи с участием в операциях за рубежом, включая регионы Ближнего Востока, Сахеля и Ливии. Приобретение легких самолетов, которые будут эксплуатировать ВВС в интересах Управления военной разведки (Direction du Renseignement Militaire – DRM), обеспечит получение дополнительной информации, помимо собранной беспилотными летательными аппаратами "Рипер" класса MALE.

Согласно первоначально графику, предусмотренному "Законом о военных программах на 2014-2019 гг.", первую систему предполагалось получить в конце 2018 года, вторую – в 2019 году. Таким образом, на текущий момент проект ALSR отстал от графика на 2 года.

Военно-воздушные силы Франции разработали амбициозный план формирования авиапарка средств для сбора информации, наблюдения и разведки, в состав которого к 2030 году войдут 8 самолетов ALSR и 24 БЛА класса MALE. Следует отметить, что помимо высокой стоимости приобретения, ВВС должны решить вопрос оперативного управления данными активами в условиях ограниченных людских ресурсов. В частности, для применения беспилотных летательных аппаратов потребуется от 80 до 100 экипажей из четырех человек (около 360-400 пилотов и операторов) и еще, как минимум, 20 экипажей для эксплуатации 8 самолетов ALSR.

Самолеты ALSR будут использоваться ВВС в интересах французской военной разведки. Они дополнят другие средства разведки на ТВД (БЛА различных типов, истребители "Рафаль", самолеты БПА "Атлантик-2" и др.).

Основные ЛТХ системы ALSR: размах крыла – 17 м, длина – 14 м, высота – 4,3 м. Самолет оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney PT6A-60A.

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Ливия
США
Франция
Продукция
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