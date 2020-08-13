ВВС Франции получили первые два разведывательных самолета ALSR

ЦАМТО, 12 августа. ВВС Франции получили первые два легких турбовинтовых разведывательных самолета ALSR (Avion Leger de Surveillance et de Reconnaissance), сконфигурированных на базе самолета "Кинг Эйр-350" компании Beechcraft.

В церемонии приемки самолетов приняла участие министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Закон о военных программах (LPM) ВС Франции предусматривает поставку ВВС страны восьми самолетов ALSR к 2030 году.

Как стало известно, в рамках плана по формированию компонента аэрокосмической поддержки ВС страны заказ на третий самолет ALSR будет заключен раньше (с расчетом на его поставку заказчику в 2023 году вместо 2027 года, как планировалось первоначально).

Как уже сообщал ЦАМТО, Генеральный директорат по вооружениям МО Франции 22 июня 2016 года заключил с компаниями Sabena Technics и Thales контракт на поставку легких самолетов, оснащенных оборудованием для ведения наблюдения и разведки. С американской стороны подрядчиком проекта выступает CAE Aviation. По неофициальной информации, стоимость соглашения составила 50 млн. евро.

Соглашение предусматривало поставку двух систем, в состав каждой из которых входят самолет "Кинг Эйр-350", электрооптические датчики, различное оборудование для радио- и радиотехнической разведки (SIGINT), видовой разведки (IMINT), а также наземные станции для подготовки к полету, сбора и обработки информации. В перспективе в состав полезной нагрузки может войти система обнаружения движущихся целей (GMTI).

Причиной закупки является возросшая потребность командования ВС Франции в получении разведывательной информации в связи с участием в операциях за рубежом, включая регионы Ближнего Востока, Сахеля и Ливии. Приобретение легких самолетов, которые будут эксплуатировать ВВС в интересах Управления военной разведки (Direction du Renseignement Militaire – DRM), обеспечит получение дополнительной информации, помимо собранной беспилотными летательными аппаратами "Рипер" класса MALE.

Согласно первоначально графику, предусмотренному "Законом о военных программах на 2014-2019 гг.", первую систему предполагалось получить в конце 2018 года, вторую – в 2019 году. Таким образом, на текущий момент проект ALSR отстал от графика на 2 года.

Военно-воздушные силы Франции разработали амбициозный план формирования авиапарка средств для сбора информации, наблюдения и разведки, в состав которого к 2030 году войдут 8 самолетов ALSR и 24 БЛА класса MALE. Следует отметить, что помимо высокой стоимости приобретения, ВВС должны решить вопрос оперативного управления данными активами в условиях ограниченных людских ресурсов. В частности, для применения беспилотных летательных аппаратов потребуется от 80 до 100 экипажей из четырех человек (около 360-400 пилотов и операторов) и еще, как минимум, 20 экипажей для эксплуатации 8 самолетов ALSR.

Самолеты ALSR будут использоваться ВВС в интересах французской военной разведки. Они дополнят другие средства разведки на ТВД (БЛА различных типов, истребители "Рафаль", самолеты БПА "Атлантик-2" и др.).

Основные ЛТХ системы ALSR: размах крыла – 17 м, длина – 14 м, высота – 4,3 м. Самолет оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney PT6A-60A.