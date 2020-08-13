Войти
ТАСС

Шойгу: в 2020 году предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей

451
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По оценке министра обороны, Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение вооруженных сил современной военной техникой

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 12 августа. / ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей в 2020 году. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"По итогам прошлого года предприятиями ОПК края освоено порядка 29 млрд рублей. В этом году эта цифра вырастет до 33 млрд", - сказал он на совещании с представителями ОПК.

По оценке министра, Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение вооруженных сил современной военной техникой. "В интересах министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что важное место в работе с руководством края занимает социальная сфера. "Прежде всего, это касается трудоустройства членов семей военнослужащих, выделения мест для их детей в школах и детских садах, решения других проблем. Это имеет для нас большое значение, так как на территории края дислоцируется много воинских частей, многие военнослужащие энергично перемещаются по территории нашей страны. Надо делать все, чтобы такой проблемы для наших офицеров не было", - сказал министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.05.2020
Шойгу рассказал о мощностях российского ОПК в условиях ограничений
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
04.09.2015
Разработчик: радиус действия новейшего беспилотника "Корсар" увеличат со 120 до 200 км
28.07.2014
Россия обновляет вооружения
29.01.2014
Деньги решают не все
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:33
  • 1
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 11:27
  • 1
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 11:26
  • 60
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 11:14
  • 3
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:06
  • 2123
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая
  • 13.08 10:26
  • 41
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 05:36
  • 4
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 02:30
  • 14
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 12.08 22:14
  • 4
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 22:03
  • 19
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 21:56
  • 20
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 12.08 21:34
  • 3
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 21:04
  • 24
Призыв к пересмотру политики США в отношении России