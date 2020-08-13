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Министр обороны Сергей Шойгу посетил КнААЗ им. Ю.А.Гагарина

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Строительство истребителей Су-35 (предположительно, самолеты по контракту для Египта, видны борта с серийными номерами 08001 и 08002) на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиале ПАО "Компания "Сухой"), Комсомольск-на-
Строительство истребителей Су-35 (предположительно, самолеты по контракту для Египта, видны борта с серийными номерами 08001 и 08002) на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиале ПАО "Компания "Сухой"), Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 12 августа. Министр обороны России генерал армии РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина – филиал ПАО "Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

Министр проинспектировал выполнение гособоронзаказа и провел совещание, в ходе которого обсудили реализацию программы создания истребителей пятого поколения Су-57 на КнААЗ. В мероприятиях принял участие генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО "Компания "Сухой" Илья Тарасенко.

"На заводе Компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре проведена модернизация и техническое перевооружение производства, что позволяет нам успешно и в срок выполнять государственный оборонный заказ, – доложил министру обороны Сергею Шойгу генеральный директор ПАО "Компания "Сухой" Илья Тарасенко. – В рамках ГОЗ мы планируем поставить Министерству обороны 76 авиационных комплексов Су-57 до 2028 года. Такая загрузка позволяет нам обеспечить динамичное развитие предприятия и достойные условия труда для наших сотрудников".

В ходе осмотра производственной площадки Илья Тарасенко продемонстрировал министру обороны РФ цех окончательной сборки, где в настоящее время проводится подготовка поточной линии сборки многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Эти самолеты обладают высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.

В рамках итогового совещания министр обороны Сергей Шойгу объявил, что до конца года Министерство обороны заключит дополнительный контракт с компанией "Сухой" на поставку многофункциональных истребителей Су-35С.

Реализация этих программ позволит предприятию обеспечить загрузку и сохранить рабочие места для более чем 10 тыс. человек.

В завершении визита Сергей Шойгу поздравил коллектив Комсомольского-на-Амуре авиационного завода с Днем Военно-воздушных сил.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
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Минoбороны РФ
ОАК
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Персоны
Слюсарь Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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